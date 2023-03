Prostějov přestavil kádr, teď je na řadě stadion. A pak liga?

„S vyslovením spokojenosti zůstávám opatrný, ale někteří si o místo v sestavě řekli,“ uvedl Šustr po úspěšné generálce proti Třinci (3:0).

Přesto se může stát, že se výrazně obměněný kádr bude v mistrovských zápasech chvíli hledat. S fotbalem skončil Lubomír Machynek a David Gáč, na hostování odešli Michal Zapletal, Solomon Omale, Torfiq Ali-Abubakar, Ota Kohoutek, Šimon Šumbera a Arťom Ščedryi. Do Mladé Boleslavi pak přestoupil Vasil Kušej. To je opravdu hodně na jedno přestupní období.

„Tak moc jsme do sestavy sahat nechtěli, prostě se to tak vyvrbilo. Rozhodně jsme nechtěli bránit Vasilovi Kušejovi hrát nejvyšší soutěž. Ale nepočítalo se, že skončí David Gáč a trošku nečekaně se objevila nabídka Opavy, která chtěla Solomona Omaleho. Přesto jsme se shodli na tom, že mu umožníme, aby to zkusil jinde,“ řekl předseda 1. SK Prostějov František Jura.

Na góly si pořídili obra Malce

Kabinu oživili záložníci David Moučka z Vyškova, Martin Rolinek z Karviné, Gouamene Dano z Blanska, Ondřej Chvěja z ostravského Baníku, brankář Luděk Vejmola z Mladé Boleslavi, stoper Šimon Gabriš z Povážské Bystrice a obrovitý útočník Tomáš Malec z polského GKS Tychy. Fotbalový světoběžník by měl být velkou posilou. Bývalý slovenský reprezentant získal titul s Trenčínem a norským Lilleströmem, zahrál si také v Rakousku, Litvě, Lostyšsku a Itálii, působil i v Sigmě.

„Měl jsem i jiné nabídky. Po jednání s předsedou Františkem Jurou jsem se rozhodl pro Prostějov. Navíc z působení v Senici znám trenéra Pavla Šustra, hrálo to svoji roli. Z každého dostane maximum, umí udělat dobrou atmosféru. Chce, aby tým hrál dobrý fotbal. To mě oslovilo,“ podotkl Malec.

„Je to typ hráče, který nám chyběl od doby, kdy ukončil hráčskou kariéru Karel Kroupa,“ očekává Jura od posily pravidelný přísun gólů.

1. SK Prostějov v přípravě odehrál sedm zápasů, porazil Líšeň a Třinec a remizoval s Karvinou, rezervou Sigmy a Uničovem. Nestačil na Kroměříž a Banskou Bystrici. „To už je za námi. Doufám, že budeme hrát atraktivní a bojovný fotbal,“ přeje si sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Hanáci vstoupí do jara sobotním (14.30) domácím zápasem s Varnsdorfem a je možné, že zahájí poslední půl rok na stávajícím stadionu. Pokud klub dostane dotaci z Národní sportovní agentury, začne hned po sezoně velká přestavba na útulnou arénu pro čtyři a půl tisíce diváků.

„Věřím, že to dobře dopadne. Pokud ano, budeme po dobu rekonstrukce hrát v olomoucké Holici,“ plánuje Jura s tím, že Prostějov se chce v budoucnu porvat o postup do první ligy.