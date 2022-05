Po podzimní radosti útlum. Ustojí Šmejkal propad Prostějova?

A čtyři skalpy nebyly ledajaké: Prostějov porazil Duklu, sparťanskou rezervu a uhrál i bod s Líšní, která si to štráduje do baráže o první ligu. Z desáté pozice se Šmejkalovi pracanti vyhoupli až na pátý flek a také byli po podzimu na dostřel barážových pozic. „To byl úspěch,“ kvitoval Šmejkal.

Jenže…

„V zimě nám odešli, mimo jiné, dva klíčoví hráči - brankář Mucha a útočník Žák. Nedokázali jsme kádr vhodně doplnit. Rozpadla se nám osa týmu a bylo to znát,“ posteskl Šmejkal.

Zejména absence Filipa Žáka byla po zimní přestávce cítit. Prostějov první čtyři jarní zápasy prohrál s hrozivým skóre 1:11. „Samozřejmě, že Filip chybí,“ povídal před nedávnem záložník Prostějova Petr Jiráček.

Vedení klubu náhradu nesplašilo. Byť podle slov jeho předsedy Františka Jury obvolávalo všechny prvoligové kluby z Moravy. Na Hanou se sice po hostování z Mladé Boleslavi vrátil jedenadvacetiletý David Píchal, na hrotu obstojně alternoval i Robert Bartolomeu, typologicky to jsou ovšem zcela jiní hráči.

„Nemáme žádného vyloženě hrotového útočníka. Jsou zápasy, kdy bychom se potřebovali o někoho vepředu opřít. Nákopem nebo jednodušší hrou. Jenže nemáme o koho, čímž oproti ostatním týmům ztrácíme. Góly nám chybí,“ doplnil Jiráček.

Absence chladnokrevného zakončovatele však není jediným činitelem trudné jarní části Prostějovských. „Spíše se domnívám, že máme problém v obraně. Dostáváme hodně branek a moc jich nestřílíme. Nemyslím si, že je to jen o útoku,“ vidí naopak Šmejkal.

Jeho svěřenci vyhráli na jaře pouze dvakrát. K tomu dvě plichty, šest proher a místo atakování horních pater se museli spokojit s jistotou záchrany, kterou jim zajistil nedělní bod z Žižkova a prohra Ústí nad Labem. To však předsezonní ambice nebyla. „To máte pravdu. Jarní část se nám úplně nepovedla, nedokázali jsme navázat na tu podzimní,“ uznal Šmejkal.

K mání je Šustr. Vrátí se?

I proto je podle informací MF DNES jeho pozice, co se týče příštího ročníku, v ohrožení. Tím spíš, že po náhlém konci ve slovenské Senici je k mání Pavel Šustr, jenž má v Prostějově výborné jméno z nedávného angažmá.

Pavel Šustr.

Ve Fortuna národní lize vyhrál Prostějov na venkovním hřišti naposledy prvního října, což byl na Dukle první zápas Šmejkala ve funkci. Naposledy na Žižkově se dostal do vedení gólem do šatny, když Kušej uklidil odražený míč za háčky vzdálenější tyče. Ovšem v 72. minutě vyrovnal Osmančík a mač skončil 1:1. „První poločas byl vyrovnaný. V druhém jsme si vytvořili hodně příležitostí, jenže jsme je neproměnili. Soupeř měl dvě, tři a byl efektivní. Škoda. Měli jsme vyhrát,“ mrzelo Šmejkala.

Do konce sezony zbývají odehrát dva zápasy: ve středu (17.00) Prostějov v posledním domácím utkání přivítá Varnsdorf, v sobotu (17.30) hraje v Příbrami. „Máme problémy s kádrem. Dva hráči vykartovaní, dva zranění. Máme stav deset hráčů plus dva brankáře Musíme to nějak odehrát. Nejsme ve stavu, kdy bychom mohli něco zkoušet,“ podotkl Šmejkal.

A posily do nové sezony? „Teď šest hráčů podepsalo nové kontrakty, další se budou řešit. Uvidíme v přestupovém období, které je v létě delší než v zimě. Určitá přestavba kádru, ale bude muset nastat,“ uvědomuje si prostějovský kouč.

Kariéru uzavře čtyřicetiletý obránce Aleš Schuster, nejisté je pokračování Jiráčka. V hledáčku Prostějova je naopak další defenzivní mazák Michal Vepřek (37). Legenda Sigmy však zvažuje pokračování v olomouckém B-týmu, které míří do druhé ligy.