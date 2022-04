Prostějovu k bodům stačila úvodní půlhodina. Kouč Šmejkal hráče chválil

„Myslím, že to nebyl špatný fotbal. Nabídl řadu šancí, dvě jsme dokázali proměnit. Navíc nás podržel brankář,“ pochvaloval si trenér Prostějova Daniel Šmejkal. „Dukla měla také své příležitosti, přesto si troufnu říct, že je to zasloužená výhra. O ten jeden gól jsme byli lepší,“ dodal kouč.

Domácí udeřili už na začátku utkání po dorážce Schaffartzika, a přestože Dukla vyrovnala střelou Šebrleho, první poločas ovládli. Ve 32. minutě totiž Rada centr Kušeje pouze vyrazil před sebe a Hönig vrátil Prostějovu vedení.

„U inkasované branky jsem si všiml chyby, to se stává. V naší sestavě přesto tentokrát nikdo vyloženě nepropadl, naopak jsem viděl několik nadstandartních výkonů,“ hodnotil své svěřence Šmejkal.

Kromě brankáře Bárty, který v průběhu střetnutí zastavil velké příležitosti Buchvaldka, Habovdy a Kovernikova, odehráli parádní duel ofenzivní fotbalisté Kušej, Hönig, Bartolomeu nebo Koudelka. Menší výšku dokázali všichni nahradit rychlostí, předvídavostí a nasazením.

„Někdy máte situace, kdy vám centimetry chybí, jindy je to naopak a to byl právě tento případ. V útoku to bylo v pořádku,“ všiml si kouč Hanáků, který doufal, že po přestávce přidají jeho svěřenci gólovou pojistku. Nestalo se. I proto, že Omaleho hlavička skončila na břevně a dorážka nůžkami se nevešla mezi tyče.

„Chvíli jsem se bál, aby Dukla nevyrovnala, to tak bývá, když nedáte šance. Ale dohráli jsme zápas v klidu. Ze dvou posledních utkání proti těžkým soupeřům máme šest bodů. Po horším začátku jara, kdy jsme měli i problémy se zraněnými, se dáváme dohromady. Snad to vydrží,“ přeje si Šmejkal.