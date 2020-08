Jsme hodně organizovaní, pochvaloval si kouč Líšně po výhře nad Brnem

„Pro nás je skvělé, že jsme vyhráli nad prvoligovým týmem. Pro mě i pro ostatní kluky je super vědět, že i s takovými týmy můžeme vyhrát a že se s nimi můžeme měřit,“ jásal po utkání líšeňský benjamínek Filip Chládek.



Tým zdobí v přípravě jednoduchá hra s rychlým přechodem do ofenzivy. „Jsme hodně organizovaní,“ pochvaluje si trenér Milan Valachovič. Výsledky přípravy ale nepřeceňuje. „Pro nás trenéry je důležité to, zda ve hře byly prvky, které jsme připravovali. A ty tam proti Zbrojovce byly. Důležitý bude ale za týden vstup do soutěže,“ vzhlíží kouč k utkání v Třinci příští sobotu.

Líšeň zatím nemá jasno, jestli ještě sehraje jedno přátelské klání, či nikoliv. „Měli jsme rozjednané přátelské utkání s Austrií Vídeň. Nakonec z toho ale sešlo, protože Austria nechtěla hrát s cizinci, neboť jim v neděli přijede Borussia Dortmund a nechtějí riskovat. Pořád se ale něco děje, pořád někdo ruší utkání, a tak stále věříme, že v pondělí nebo v úterý bychom ještě mohli sehrát klasickou generálku před začátkem soutěže,“ objasňuje Valachovič.

Optimální sestava se mu pomalu vyjasňuje, soupisku však ještě neuzavírá. „Věřím tomu, že ještě může někdo přijít a posílit nás. Nabídky chodí pořád, stále probíhají jednání. Hodně nám přichází nabídky na posty, na které posily nepotřebujeme, ale pořád může přijít návrh, jejž budeme chtít akceptovat,“ říká kouč, který se v posledním utkání vrátil k rozestavení 3-1-4-2, s nímž slavil v Líšni úspěch trenér středečního protivníka Miloslav Machálek.

Valachovič už také naplno spolupracuje s novým asistentem Leošem Kalvodou. „Jeho poznatky a podněty z pohledu zkušeného kouče jsou pro mě důležité a hodně se o nich bavíme,“ těží z úspěšné kariéry kolegy, který se stal specialistou na standardní situace.