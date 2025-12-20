Pavel dostal od zástupců projektu Mongaguá zelený dres se svojí jmenovkou a číslem 4, další trikot naopak na památku podepsal. Prezidentský manželský pár děti obdaroval mimo jiné odznakem lva, symbolu české státnosti.
„Pozvání na Pražský hrad od prezidenta republiky pro nás znamená především silné lidské i společenské gesto,“ uvedl Horvath, kterého doprovázel zakladatel projektu Lukáš Pulko z Ústí nad Labem.
Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci
Mongaguá má po republice už 18 klubů, v nichž trénuje děti ze sociálně slabších poměrů. Funguje deset let.
Horvath upozornil, že návštěvu na Pražském hradě nebere jen jako reakci na konkrétní incident ve vlaku, „ale také jako jasný signál, že stát, sportovní instituce, policie i veřejnost stojí na straně dětí, slušnosti a respektu. Co se stalo, bylo bolestné. Zároveň to ale ukázalo, jak důležité je nevzdávat se a pokračovat v práci, která má smysl.“
Přijetí na Hradě vnímají Horvath a spol. jako podporu myšlenky, že sport má spojovat, ne rozdělovat. „Což tento případ dokazuje v plné síle. Děti by nikdy neměly být terčem nenávisti kvůli svému původu. Budeme dál budovat mosty místo bariér.“
Incident se stal 22. listopadu, Pulko na něj upozornil na sociálních sítích. Urážky byly namířené na malé fotbalisty ostravské a jihlavské Mongaguá, vyvrcholilo to na hlavním nádraží v Praze.
Oba týmy z vlaku odvedli policejní těžkooděnci a malí fotbalisté pak počkali na další spoj, aby necestovali spolu s ostravskými hoolingans vracejícími se z prvoligového zápasu v Teplicích.
Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí
Ostravský Baník se za chování části svých fanoušků omluvil s tím, že se bude podílet na společných protirasistických aktivitách. Zástupci Mongaguá se zúčastnili jednání na Úřadu vlády, slovní útok odsoudila řada politiků. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny.