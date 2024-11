Straka jen koukal, Dynamo vedl Novotný. Přijeli jsme si zahrát fotbal, hlesl

Výkon prvoligového celku nebyl dobrý. Většinu zápasu mělo mírně nebo i jasně navrch domácí Táborsko. Minimálně v nasazení a přístupu to bylo zřetelné. V repríze loňské baráže o účast v nejvyšší soutěži domácí hlavně v prvním poločase zahazovali šance. Přesto mohlo vést Dynamo, ale rána Matouše Nikla z dálky orazítkovala břevno.

„Soupeř byl od začátku o něco lepší. My jsme se do zápasu nedostali. Moc se to nezměnilo ani po řadě střídání. Je rozdíl, když si jdete jen zahrát fotbal, nebo jdete do bojovat do války, jako to bylo vidět u domácích,“ litoval asistent budějovického trenéra Jiří Novotný.

Ten dostal v pohárovém zápase víc prostoru pro vedení mužstva. František Straka zůstal zachumlaný na střídačce a duel povětšinou jen sledoval. „Fanda to tak chtěl, vyměnili jsme si to. Pro mě to bylo něco trochu jiného, ale nevadilo mi to. Hráče od lajny stejně neukřičíte,“ srovnal bývalý obránce Sparty.

Po pauze šla úroveň utkání trochu dolů, ubylo šancí. Stále to však byli hráči Táborska, kteří měli opticky blíž ke vstřelení kýžené branky. Za devadesát minut se to však nestalo, a tak se šlo do prodloužení.

I v něm vše postupně směřovalo k penaltám. Zlomit to mohl Matouš Nikl, ale jeho dorážku po rohu ve 112. minutě vykopl z brankové čáry bránící Petr Plachý. Nestalo se, a tak vítěznou trefu zařídil ve 119. minutě střídající Mamadou Kone. V nastavení přidal po chybě hostů pojistku Jakub Barac.

„Přístup hráčů je na pováženou. Hned jsme to řešili v kabině po zápase. Kluci musí začít u sebe. Když takhle budou pokračovat, skončí v klubu a nebudou je chtít ani nikde jinde. Navíc bojují nejen za sebe, ale za celé Dynamo, za fanoušky,“ kritizoval asistent.

Po incidentu z nedávného duelu s Hradcem Králové vyhlásili fanoušci Dynama bojkot domácích zápasů. Tehdy je kvůli pokřiku „Kristek ven“ a výzvě k odstoupení člena vedení klubu vyvedla ze stadionu ochranka.

Do Tábora jich dorazily zhruba tři desítky. Pokřik „Kristek ven“ fanoušci zopakovali za celé utkání jedenadvacetkrát, pětkrát naopak vyvolávali Františka Straku. Po zápase místo děkovačky si s hráči chtěli cosi ujasnit. Role mluvčího se chopil kapitán Marcel Čermák, ale moc nepochodil.

Momentka z pohárového utkání Táborsko - České Budějovice

Naopak Táborsko prožilo krásný fotbalový podvečer. Poprvé se hrálo za umělého osvětlení, které klub slavnostně uvedl do provozu. Dorazilo přes 1700 diváků, navíc skončila dlouhá série zápasů, kdy druholigový vyzyvatel Dynamo v soutěžním zápase ještě nikdy neporazil.

„Postoupili jsme, je to krásné. Byli jsme odvážnější a za naši touhu po vítězství jsme byli odměnění. Užil jsem si to. S tím vším kolem to byl opravdu výjimečný zápas,“ radoval se táborský kouč Radek Kronďák.