Pořád je stejně běhavý, ocenil někdejšího spoluhráče Hofmann

Někdejší spoluhráči se před utkáním přátelsky poplácali.

„Hráli jsme spolu v Mostě druhou ligu, ale když Gevorg skončil v ostravském Baníku, tak jsem ho ztratil z dohledu,“ přiznal Hofmann. „Nevěděl jsem, kde přesně je, až několik dnů před tímto zápasem jsem se dozvěděl, že tady. Těšil jsem se, až ho zase uvidím a podívám se, jestli neztloustnul a jak mu to běhá.“

Jak Badalyan obstál?

„Přijde mi pořád stejný, běhavý, důrazný. Dneska to měl těžké, protože domácí nebyli tolik u balónu, ale v divizi je určitě týmu hodně prospěšný,“ odpověděl Stanislav Hofmann.

„Jsem moc rád, že jsme se po takové době viděli,“ řekl Badalyan, který je Armén, ale usadil se v Ostravě, kde odehrál rok a půl za Baník.

Hofmanna navíc při standardních situacích Slovácka bránil osobně. „Ano, byl to můj úkol. Asi pro to, že je to jejich nejlepší hlavičkář,“ podotkl Badalyan. „Jen to utkání mohlo pro nás dopadnout lépe. Bohužel jsme dělali strašně moc chyb. Ale fotbal byl krásný, hlavně ze strany Slovácka.“

Nepřemlouval kamaráda, aby prvoligoví fotbalisté jeho tým šetřili?

„Ani jsem to nezkusil. Nemyslím si, že by na to kývnul,“ řekl Badalyan a Hofmann se jen usmíval.

Gevorg Badalyan, útočník Unie Hlubina, vyskočil nejvýše při bránění rohu Slovácka.

Arménský útočník přiznal, že jeho střet s první ligou byl hodně těžký. „Je to o něčem jiném, když mám teď fotbal už jen jako hobby, už dávno nehraji na profiúrovni. Kluci ze Slovácka ukázali, že jsou rychlostně úplně jinde. My jsme celý zápas běhali a naháněli je. Bohužel jsme nedali ani gól.“

Stanislav Hofmann ocenil divizní protivníky, že se snažili hrát fotbal. „Nikam míč nenakopávali, takže to byl koukatelný zápas. Diváci viděli góly, my jsme si zaběhali, domácí si to užili. Můžeme být spokojeni,“ prohlásil Hofmann.