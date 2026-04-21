„Večer doma říkám, že půjdu do Mostu. Kluk na to: Tak jo. Ráno přišel s vyděšeným výrazem: Tati, ten Most, ten seriál! Já ho uklidňoval, že je to v pohodě,“ řehtá se starší z dvojice, bývalý reprezentant a mistr české, portugalské a turecké ligy v dvojrozhovoru pro iDNES.cz.
Čerstvě osmnáctiletého potomka, který v Mostě hostuje ze Slavie, v sobě vidí fotbalově i nefotbalově. Už si spolu dali i do trumpety. „Celou dobu čuměl a smál se, takže dobrý!“ pobavilo tátu. Synka zase historka, jak se jeho rodič učil na řezníka a potají sežral – to ani jinak říct nejde - celou štangli voňavých párků. Scénka jako z filmových Slavností sněženek.
Když jsem byl malý, chtěl jsem být brankář, ale táta mi to znechutil. To byly rány!