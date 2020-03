Postoupí Pardubice? Chceme zůstat nahoře, velí kouč

„Pokud nám do toho neskočí ještě nějaké zranění, tak ano. Pár hráči jsme vybavili i ‚béčko‘, které hraje v sobotu v Přepeřích. Potřebujeme pro mlaďáky udržet třetí ligu,“ říká trenér prvního týmu FK Pardubice Jiří Krejčí.



Pod Vinicí v zimě výrazně obměnili soupisku, opustilo a zároveň doplnilo ji osm jmen napříč všemi posty. Vrátili se například záložník Emil Tischler nebo obránce Michal Surzyn.

„Přivítali jsme především mladé kluky. Zdvojili nám posty, a když to dobře uchopí, týmové konkurenci to jen prospěje,“ věří Krejčí.

Pokud přišly nové tváře do všech řad, nelze z toho vyjmout ani gólmany. Roli jedničky by měl na jaře v Pardubicích plnit jednatřicetiletý Marek Boháč z Příbrami.

„Trochu nás trápí, že ještě není úplně zdravý Jiří Letáček, ale příchod Marka určitě vítáme,“ říká Krejčí.



Ten přes zimu musel řešit jednu nepříjemnost. Už od posledního podzimního utkání se Zbrojovkou (1:2) věděl, že v úvodním „špílu“ jara bude postrádat dva důležité středopolaře Jana Jeřábka s Tomášem Solilem.

„Brzdilo nás to celou přípravu. Jedná se o veliký zásah do týmu a potřebovali jsme, aby si na sebe zvykli noví hráči. Některé zápasy byly dobré, ale nebylo to ideální,“ přiznává Krejčí. Celkově si ale na zimní přípravu v podání Pardubic nestěžuje. Odehrály devět utkání a pouze jednou remizovaly 1:1 s Libercem, ve zbytku zvítězily.

„Všechno proběhlo podle našich představ. Nejen zápasy, ale i tréninky. Jsem spokojený, měli jsme dost prostoru, abychom si vyzkoušeli jednotlivé varianty a hráče na různých postech. Bylo to dostačující,“ těší Krejčího. První polovinu soutěže Východočeši ovládli možná trochu nečekaně. Na špici se tabulky se drželi celý podzim, přesto však všichni o možnosti postupu do nejvyšší soutěže hovořili vyhýbavě. Teď už to ale tak lehké nebude.

„Mluví se o tom hodně, ale já jsem pokornější. Prostě chceme být nahoře co nejdéle a věřím, že pro to všichni udělají maximum,“ říká Krejčí.

Aktuálně má jeho tým na prvním místě (35 bodů) tříbodový náskok před druhou Jihlavou. Další barážovou pozici drží Zbrojovka Brno, která na Pardubice ztrácí ještě o bod víc.

„Já do bojů o postup počítám všechny do šestého sedmého místa. Určitě to ještě nevzdalo Ústí (7.), Žižkov (6.), ani Hradec (5.) Největšími adepty jsou ale Jihlava a Brno,“ vypočítává Krejčí.