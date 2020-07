Tlačenku na stůl, poručil si Černý. Kouč odměnu pro střelce připravil

Krejčí: Výhru jsme si pohlídali Trenér Pardubic Jiří Krejčí Během pondělního klání s jihlavskou Vysočinou si trenér druholigových pardubických fotbalistů Jiří Krejčí odbyl svoji pravidelnou porci nervů, ale po triumfu 2:1 a návratu mužstva na čelo tabulky už z něj sršela dobrá nálada.

„S výsledkem spokojený být musím, ale stejně tak i s přístupem hráčů,“ uvedl Krejčí po zápase a zároveň vyzdvihl vynikající start do utkání. Mezi střelce se nejprve zapsal útočník Černý, což bude Krejčího něco stát. „Ptal jsem se ho, co chce za to, když dá gól hlavou. On říkal, že by mu stačilo kilo, jenže nemyslel peníze, ale tlačenku. Takže ji má u mě,“ potvrdil trenér Pardubic. Vychytralým zakončením na zadní tyč do protipohybu mladého jihlavského brankáře Lancmana Černý Krejčího příjemně překvapil. „Udělal to dobře. Bylo to pěkný,“ uznal kouč. „Ale Pavel má něco za sebou, takže bychom to od něj mohli očekávat,“ dodal. Chvíli po Černém úřadoval ještě top kanonýr týmu Hlavatý, ale definitivní pojistku na 3:0 už Pardubičtí nepřidali. Místo toho po pauze přišla „desítka“ za faul domácího brankáře Boháče na Arroya, kterou proměnil Zoubele. „Chtěli jsme být dál aktivní, nepustit soupeře do nějaké šance a ještě jim dát třetí gól. Bohužel jsme inkasovali z penalty, ale jinak jsme si myslím utkání pohlídali,“ přemítal Krejčí. Ten naopak sám probral mančaft několika střídáními. „Povedla se nám. Jsme rádi, že kluci vždycky přijdou a ještě hru zvednou,“ ocenil Krejčí.