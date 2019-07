Obrana v pořádku, ale ta koncovka, stěžuje si pardubický kouč Krejčí

Horší už však podle něho je, že mužstvo stále trápí špatná koncovka. „Vítězství 1:0 je hubené, vzhledem k tomu, kolik jsme si vytvořili šancí. S produktivitou to není nijak slavné,“ netají se Krejčí.

Záložníci Solil a Kohút jedou na Euro U19 Středopolaři Tomáš Solil a Michal Kohút (u Východočechů na testech ze Slovácka) z FK Pardubice se probojovali do finální nominace české reprezentace na Euro do devatenácti let. Šampionát začíná v arménském Jerevanu v neděli 14. července. Češi do turnaje pod vedením kouče Suchopárka vstoupí o den později utkáním proti Francii (19.00). Dalšími soupeři lvíčat ve skupině budou Norové a Irové. Česká reprezentace na Euro postoupila díky dobře zvládnuté dvoufázové kvalifikaci, když v každé části obsadila 1. místo v tabulce. Ze šesti duelů čtyři vyhrála, jednou remizovala a připsala si jednu porážku. (mvo)

Definitivně smířený není kouč Východočechů ani s aktuální podobou soupisky nejen kvůli tomu, že má čtyři zraněné hráče (Park, Zukal, Čmelík a Fusek). „Momentálně máme v kádru osmnáct hráčů schopných hry, takže o zeštíhlování nemůže být řeč. Naopak bychom někoho ještě do týmu přivítali. Něco se rýsuje, ale nechci předbíhat a hovořit o tom,“ říká.

Ke čtyřem zmíněným marodům se totiž navíc přidávají dva hráči, kteří jsou sice zdraví a ve formě, ale právě kvůli tomu stejně nejsou Pardubicím k dispozici - záložníci Tomáš Solil a Michal Kohút. Oba se totiž probojovali do finální nominace na Euro U19. „Je to velká komplikace, protože oba měli v přípravě velmi dobrou formu a vše nasvědčovalo tomu, že by hráli v základní sestavě, nebo minimálně do ní v průběhu utkání mohli zasáhnout. Takže nám to nadělalo problémy i směrem ke střídání,“ uvažuje Krejčí.

Další příprava čeká na pardubické fotbalisty již pozítří. V sobotu od 10.15 půjde na Dolíčku o generálku na FNL, soupeřem Pardubic bude „béčko“ pražské Dukly. Krejčí se však chystá i poslední zkušební duel pojmout jako testovací.

„Naše sestava pro toto utkání asi nebude mít finální druholigovou podobu. Musíme si ještě vyzkoušet nějaké varianty,“ říká. Východočeši se již letos v létě s Duklou Praha jednou utkali; hned v prvním přípravném střetnutí porazili její první tým 3:0.

Nový ročník propukne už za týden, tedy 20. července. V prvním „mistráku“ Pardubice vyzvou doma Viktorii Žižkov, se kterou v loňské sezoně jednou remizovali 4:4 a jednou ji porazili 2:1. Pod Vinicí se hraje tradičně od 10.15.