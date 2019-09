Pardubický kapitán Jeřábek: Takový potlesk jsme tu dlouho nezažili

Mužstvo kolem zkušeného 35letého defenzivního záložníka po osmi kolech vládne (se čtyřbodovým náskokem na druhou Jihlavu!) Fortuna národní lize, sportovní cestou tak důrazně obrací zraky všech kompetentních k potřebě stavby nového stadionu, po kterém se v krajském městě už léta volá, a, v neposlední řadě, svojí nápaditou hrou baví diváky. Teď v sobotu proti pražské Dukle si fotbalisté od tribun Pod Vinicí dokonce vysloužili vřelý potlesk na otevřené scéně.



„To jsme tu dlouho nezažili, doufám, že to bude takhle pokračovat,“ přál si Jeřábek po cenném triumfu 3:1 nad jedním z top favoritů soutěže.

Před bitvou s Duklou nepociťoval kapitán Pardubic žádné velké obavy. Ostatně tým se mohl spolehnout na výtečnou fazonu - před duelem s Pražany ztratil body pouze při venkovních remízách v Brně a v Prostějově, jinak vše vyhrál.

„Už v pátek na tréninku a před zápasem jsem z toho měl dobrý dojem, věřil jsem, že to zvládneme. Trvalo nám prvních deset minut, než jsme si osahali, jak Dukla rotuje a tak. Ale pak jsme začali sbírat její rozehrávku, z čehož plynuly brejky a dávali jsme góly,“ popisoval.



O úvodní dva „zářezy“ se ve 20. a 28. minutě postaral pohotovým zakončením Jeřábkův kolega ze středu pole Michal Kohút.

„Dvakrát ho pustili na levačku a parádně to trefil. Super,“ chválil parťáka Jeřábek.

Vedení 2:0 však Východočechům až do přestávky nevydrželo, v nastavení první půle snížil z penalty hostující Tetour.

„Bylo to do šatny, takže všelijaké. Ale v šatně jsme si řekli, že se nic neděje, že pořád vedeme a nemůže nás to zlomit,“ poznamenal k tomu Jeřábek.

Nezlomilo. Hned ve 48. minutě naopak stvrdil pardubické vítězství dorážkou ze závaru Lukáš Pfeifer. Ten se tak stal už pátým pardubickým záložníkem, který se letos zapsal do střeleckých statistik.