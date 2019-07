Příprava na třetí ligu. Nebude to free fotbal, ví ostravský kouč béčka

„To zásadní, co se mění, je skutečnost, že kluci, kteří budou v béčku Baníku hrát, budou mít mnohem blíže k dospělému fotbalu,“ konstatoval na klubovém webu trenér ostravského béčka Daniel Tchuř, který v pondělí zahájil s týmem přípravu na novou sezonu.

Podle Tchuře čeká jeho svěřence především změna v náročnosti individuálních soubojů. „Co se týče nasazení a intenzity, měla juniorská liga svou úroveň. Ale už to bylo slabší, pokud jde o nějakou taktickou vyzrálost nebo určitou naivitu v soubojích. Hlavně v soubojových věcech byla juniorská liga úplně jinde, než je dospělý fotbal,“ zmínil Tchuř, který změnu systému vítá.

„Je to rozhodně lepší jak pro Baník, tak pro hráče samotné. Trenér áčka, který si chce z rezervy vytáhnout nějakého hráče, se vždycky dívá na to, jak se hráč v takových situacích chová. Jestli zvládá osobní souboje, jestli je chytrý, jak si umí pokrýt míč,“ vysvětloval kouč ostravské juniorky a dodal: „Tohle mladý hráč ve třetí lize pochopí daleko dřív než v juniorské lize. MSFL hraje dodnes řada bývalých ligových hráčů, kteří mají zkušenosti a od nichž se toho mladí kluci budou moci hodně naučit.“

Se změnou systému ovšem přijdou také změny v kádru záložního týmu Baníku. V juniorské lize mohl tým využívat hráče áčka, kteří nebyli tolik vytížení v zápasech první ligy, teď už však na to spoléhat nelze. „Zápasy první ligy a MSFL mohou kolidovat a my nebudeme moci počítat s doplněním z kádru áčka. Mužstvo by mělo mít nějaký šestnácti- nebo sedmnáctičlenný kádr plus dva gólmany. Chci, aby kádr tvořili mladí kluci, a k nim bych si představoval nějaké alespoň tři čtyři hráče, kteří už mají něco za sebou a mají zkušenosti. Ti by měli klukům na hřišti pomoci,“ líčil Daniel Tchuř.

Základ kádru béčka vzejde z juniorského týmu. „Budou tam ti hráči, o nichž jsem přesvědčen, že se můžou ve své kvalitě ještě posunout. Přijdou i kluci z devatenáctky, kteří teď dokončili dojezdový ročník. Zase jen ti, o kterých jsem přesvědčen, že když budou mít k práci přístup takový, jaký si tréninkový proces žádá, budou přínosem pro klub,“ podotkl Tchuř. „A věřím, že se vrátí někteří kluci, kteří už zkušenosti mají, jsou ve středním věku, prošli si Baníkem a mají charakter. U nich se budu moci spolehnout na to, že když vejdou na hřiště, nechají tam všechno.“

Daniel Tchuř tuší, že posun mladých hráčů do mužské soutěže nebude jednoduchý. „Už to nebude takový free fotbal, jako byl v juniorce. První rok by měl sloužit k tomu, abychom si všichni oťukali, co účast v MSFL obnáší. Bylo by troufalé, kdybychom hned ze začátku mluvili o postupu do druhé ligy.“