Ještě nejsme dostatečně mentálně silní, říká opavský trenér Brožek

„Nejsem spokojený, ale není to ani žádná tragédie,“ reagoval Brožek na fakt, že opavští fotbalisté mají po čtyřech kolech čtyři body.

„Nemyslím si, že bychom čekali víc. To od nás, co se týče bodů, očekává především veřejnost,“ prohlásil Brožek. „Zatím si budujeme ambice, kde budeme hrát. Neměli jsme úplně jednoduchý los, i když v silách týmu bylo mít o tři až pět bodů více. Máme jich méně, ale je to začátek soutěže. Také jsme měli dost zraněných, takže zpočátku jsme sestavu trochu i lepili.“

Co se ve vaší hře změnilo od minulé sezony, v níž jste se do poslední chvíle zachraňovali?

Změn je poměrně dost. Třeba jiný herní styl, dost jsme pracovali na různých rozestaveních, variantách. Daří se nám plnit taktické pokyny, v tom se hráči hodně posunuli. Jen bychom potřebovali být produktivnější.

V čem je váš herní styl jiný?

Na jaře jsme pode mnou hodně hráli systém 4-4-2. Ten jsme nyní použili jen v jednom poločase. Kombinujeme systémy 4-2-3-1 a 4-1-4-1. Je to dané i skladbou našeho kádru.

S Jihlavou jste ztratili vedení v 82. minutě a prohráli 1:2 gólem z páté minuty nastavení. Od Příbrami (0:1) jste dostali branku 16 minut před koncem. S Žižkovem (3:3) jste v závěrečných 27 minutách dokonce přišli o tříbrankový náskok. Čím to je?

Přicházel jsem k týmu, který tři čtvrtě roku nevyhrál a dostával góly v posledních minutách. Snažíme se postupně přebudovat tým, aby byl daleko odolnější. Nejde to však udělat přes noc, že byste hráčům řekli: Buďte odolnější. A oni budou. Jsme v procesu a jsem si vědom, že především v koncovkách utkání musíme být daleko lepší. Navíc v Jihlavě jsme pět minut před koncem nedali penaltu. Tam jsme ztratili jednoznačně vyhraný zápas.

Určitě vás hodně mrzí i prohra v Příbrami.

Tam jsme hráli výborně takticky, ale po jedné chybě jsme prohráli, ačkoliv jsme měli více příležitostí než domácí. A teď s Žižkovem... Vyspělý tým by si neměl nechat ujít ani vedení 1:0 a my přišli o tříbrankový náskok. Na tom je vidět, že ještě nejsme tak mentálně silní, abychom taková utkání zvládali bez problémů. Na tom budeme pracovat, protože síla v kádru je. Jedna věc je ale ta fotbalová a druhá mentální, na které musíme hodně zapracovat.

Příčiny kolapsu se Žižkovem jste si už rozebrali?

Tam je spousta aspektů. Podle mě rozhodl první gól hostů z penalty, protože těsně před ní jsme zvýšili na 3:0 a byli na vlně. Výborně jsme vstoupili do druhého poločasu, protože první byl vyrovnaný a Žížkov měl možná i více ze hry. Penalta změnila ráz utkání, soupeř po ní vyrovnal hru. I tak jsme mohli rozhodnout, měli jsme dvě situace na 4:1, i penaltovou, která bohužel pokutovým kopem neskončila... Každopádně jsme utkání měli jednoznačně dotáhnout k vítězství. V uvozovkách se ale sešlo dost věcí proti nám.

Nový trenér fotbalistů Opavy Miloslav Brožek (vlevo) se raduje z vítězství.

I sudí?

U mě se to dlouhodobě směrem k rozhodčím kumuluje. Pokud trenér hodnotí rozhodčí a vymlouvá se na ně, je to špatně, ale na mě to už je toho v souhrnu dosavadních utkání trochu moc. Ale jen my jsme pitomci, že jsme dvakrát ztratili body, které jsme měli nadosah. Vše však má dvě roviny.

Přesto s Žižkovem...

Druhý gól jsme dostali, že takový neuvidíte ani v okresním přeboru. A třetí vyplynul z hektiky konce utkání. To se však tady dlouhodobě opakuje. Nejsme mentálně silní, abychom dohrávali zápasy. To je pro mě hlavní úkol, abychom to změnili.

V pátek od 17.30 hostíte Líšeň. Bude těžké zvednout hráče po výpadku s Žižkovem?

Tým už je zvednutý. S tím si poradíme bez problémů.