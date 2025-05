Druholigový bizár. Rozhodčí se zranil, čtvrtý chyběl. Domával amatér

A tak o poločase reproduktory na Andrově stadionu nesly výzvu, zda se mezi přítomnými nenachází někdo s rozhodcovskou licencí. Organizátorům utkání se nakonec povedlo narychlo sehnat náhradního sudího Roberta Šrejmu. Ten sice s rozhodcováním profi fotbalu nemá zkušenosti, ovšem dříve působil jako předseda komise rozhodčích či krajské komise pro mládež a sport v Olomouckém kraji. Nyní je předsedou komise rozhodčích v Okresním fotbalovém svazu Šumperk.

Šrejma se ujmul role asistenta místo Caletky, který musel v druhé půli odpískat pokutový kob. Domácí útočník Lukáš Juliš jej ovšem neproměnil, Sigma prohrála 0:4 a notně se přiblížila k sestupu. O jeho definitivě se může při shodě dalších výsledků rozhodnout už ve středu, to béčko Sigmy zajíždí na půdu Sparty B, která je taktéž namočená v sestupových bojích.

„Strašidelný výsledek, i když to ze začátku tak nevypadalo. Měli jsme náznaky, ale ty vždy skončily okolo šestnáctky nebo v ní. Klíčová byla neproměněná penalta, scházelo půl hodiny do konce, mohli jsme se nadechnout. Pak jsme ale dostali gól na 0:3 a bylo vymalováno,“ posteskl si trenér Sigmy B Roman West.

Jeho tým ztrácí čtyři kola před koncem na nesestupovou, čtrnáctou příčku, devět bodů. „Nemáme sílu v týmu, abychom zápasy otáčeli. Nadřeme se nejen na gól, ale i na šanci. Chybí nám kvalita okolo šestnáctky, práce je psychicky těžší a těžší pro všechny. Nezbývá nic jiného než dohrát soutěž se ctí. Aby to nedopadlo nějakou ostudou. Viděli jsme to proti Vyškovu, v druhé půli jsme byli roztrhaní, nedokázali jsme zachytávat šance, byli jsme průchodní,“ mrzelo Westa.

Trenér, jenž přišel k týmu v zimě po vyhazovu ze Slovácka, si musel v zápase vyslechnout i nadávky od domácích diváků. „Není to jednoduché ani příjemné. Ale patří to k trenérské práci. Těžko se můžeme obhajovat, že se omladil kádr, že v zimě odešli zkušení, že nás trápí marodka… Dokážu přijmout realitu, máme nějaký materiál, se kterým musíme pracovat. Teď prostě hrají mladší hráči, kteří by normálně šanci nedostali, musí si toho vážit a využít šanci,“ povídal West.

Připustil, že je obtížné motivovat hráče. Už dříve prohlásil, že do závěru sezony větší posílení z A týmu v honbě za záchranou nečeká, i kvůli rozsáhlé marodce. „Nemůžeme udělat nějaké harakiri toho typu, že prohodíme kádry. Fakt, že B tým je na sestupové pozici, nás netěší. Objektivně ale víme, proč to tak je,“ řekl trenér olomouckého áčka Tomáš Janotka.