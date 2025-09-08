Tři olomoučtí mušketýři. Nejdřív opomíjení, teď takřka nepostradatelní

Srpnová analýza společnosti CIES Football Observatory ukázala, že Sigma je napříč českou a slovenskou ligou jediným týmem, v němž odchovanci odehráli nadpoloviční počet zápasových minut – 51,3 procenta. A co se jejich nasazování týče, je Olomouc dokonce třetím nejlepším týmem napříč 35 evropskými ligami. Bravo, parádní počin!

Olomoučtí fotbalisté nastupují k zápasu proti Baníku. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

V současnosti mezi největší talenty líhně Hanáků patří například křídelník Mikulenka, gólman Koutný či obránce Hadaš. Všem je kolem dvaceti. Ale své odchovance má Sigma i ve vyšších věkových strukturách. Například křídelník Navrátil oslavil v dubnu pětatřicáté narozeniny a pořád platí za klíčový prvek Sigmy.

Pak má ale Olomouc ještě trojici vlastních hráčů, kteří dlouhodobě zůstávali tak trochu opomíjení. Dnes přitom patří k oporám. Štěpán Langer, Jiří Spáčil a Jiří Sláma si ovšem své místo na slunci museli těžce vybojovat.

Jiří Sláma

Příklad za všechny. Stejně jako dva zmínění kolegové patří mezi „starší“. Je mu 26 let, dnes dělá v týmu zástupce kapitána. Pozici na levém kraji obrany má prakticky neohroženou. Host ze Slavie, Rumun Dumitrescu, se přes něj v lize ještě neprosadil. Ani na minutu.

Sláma vypiloval bránění, jež ho v minulých sezonách částečně limitovalo. Levačku má skvělou, spoléhají na ni i trenéři při standardních situacích. A nejen při nich.

Vybavíte si jeho famózní gól z voleje proti Slavii? Chválil i trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Letecký souboj Jaroslava Zeleného (30) a Jana Krále sledují Jiří Sláma, Martin Vitík a Štěpán Langer.

To je však současnost. Poprvé do ligy nakoukl v ročníku 2018/19, načež ho Sigma vyslala na hostování do Pardubic. Po návratu se ale potloukal ve třetiligovém béčku. A dokonce přemýšlel, že s fotbalem sekne. Má to vůbec cenu?

Uvažoval, že se stane vojákem.

„Dřív se mladým v Sigmě moc nevěřilo,“ vypozoroval i mladší kolega Mikulenka. Sláma na to doplácel. Až trenér Tomáš Janotka si jej vytáhl do áčka. A udělal z něj pana nepostradatelného.

„Odvádí fantastické výkony. Nechci si naběhnout, ale Slámič předvádí skoro reprezentační formu. Leváků není moc a kvalitních je jako šafránu,“ ocenil Janotka rodáka z Mikulovic na Jesenicku.

Štěpán Langer

I nejmladší z trojice – pětadvacetiletý Langer – na větší šanci čekal tuze dlouho. Pět sezon v B týmu, kde dělal i kapitána, a hostování v Prostějově budiž toho důkazem.

Dnes má ve středu hřiště s kapitánem Breitem takřka monopol, třebaže Sigma v letním přestupovém období přivedla hned čtyři hráče do středu hřiště.

Štěpán Langer (vlevo) z Olomouce a Jakub Kučera z Hradce Králové v souboji o míč

Chlapík z Přerova zaujme svojí mentalitou. Na hřišti je lídr. A pořádný sígr. Nemá problém se požduchat se soupeřem, rozdat i obdržet pár ran. Nezřídka hrubě zpucuje i vlastní spoluhráče. Za drobnou nekvalitu, špatnou přihrávku. Dokáže ale i podpořit.

A navíc zahrát jak na pozici číslo osm či šest, tak na desítce. Což dokázal proti Baníku i švédskému Malmö.

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

„Naposledy jsem tam hrál před dvěma roky. Šel jsem potom trochu níž na šestku nebo osmičku. Ale cítil jsem se na desítce skvěle, volný jako pták,“ culil se Langer.

A ještě jedna perlička, jež podtrhuje jeho složitou cestu na výsluní: v roce 2021 mu lékaři kvůli trhlině ve svalu domlouvali, aby přestal s profi fotbalem. On se ale nevzdal.

Jiří Spáčil

A poslední do party? Tomu se věřilo dost možná nejméně. Stejně jako Langer pamatuje Jiří Spáčil, jak coby dorostenec válčil v juniorské Lize mistrů. Skvělá zkušenost.

Jenže pak místo strmého růstu přišla stagnace. Trenérský štáb v čele s koučem Václavem Jílkem mu příliš nevěřil. I Spáčil si musel prožít trnité hostování v Prostějově a několik sezon v béčku.

Tam pak udělal úspěch. „Až“ ve třiadvaceti. Nejprve společně s Langrem a Slámou vykopali postup do druhé ligy a tam, už pod taktovkou kouče Janotky, dokráčeli k historickému druhému místu.

Předtím ale byly sezony pochybností a otázek. Spáčila brzdila i četná zranění, fotbalově nevynikal.

Sparťanský záložník Patrik Vydra (vlevo) v souboji o balon s Jiřím Spáčilem z Olomouce.

Přesto olomoucký rodák zaujal. Poctivostí, běhavostí, presinkem. Čili přesně tím, co trenér Janotka aplikuje v současné Sigmě. Spáčil dokáže neúnavně běhat devadesát minut. K soupeřům je dotěrný, nechutný. Získá velké množství míčů a velmi zapracoval i na výstavbě a zakončení. Tři góly a tři asistence v uplynulé ligové sezoně jsou toho důkazem.

I proto by stejně jako Langer a Sláma byl minulý víkend proti Baníku v základní sestavě. Jenže si při rozcvičce zvrtnul kotník.

Sigma má v týmu spoustu mladých talentů, které možná nemine velký přestup. Bez zkušenějších borců by to ale nešlo.

Asi nejde čekat, že by Sláma, Langer nebo Spáčil někdy v budoucnu okusili štaci v top evropské lize. Pro současnou Sigmu jsou ale nepostradatelní. Z pochopitelných důvodů.

Ustojí i početné posilování?

