„Podzim ukázal, že klub se dostal na určitou křižovatku dalšího vývoje,“ uvedl Skýpala na webu Baníku. „Vyjádřil jsem osobní názor, že mostecké fotbalové prostředí je velmi specifické a má v sobě sebedestrukční schopnost. Přesto je Baník stále vnímán jako klub s obrovským potenciálem,“ míní.
Baník Most-Souš zažil praxi velkého třesku. A to kvůli vyhroceným vztahům mezi zástupci města Most a Baníku Souš. Skýpalu nejprve nahradil Tomáš Pešír, místopředseda FAČR, který si místo sportovního manažera Petra Glasera dovedl Tomáše Smolu. V prosinci bylo všechno jinak, Skýpala je zpět, Pešír se Smolou pryč. Glaser by se podle zákulisních zpráv vrátil neměl.
Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír po dohodě končí
Staronový ředitel a předseda Skýpala si vytyčil: „Cílem dalšího období je uklidnění situace a nalezení dalšího směřování klubu, které získá podporu a zájem. Chtěl bych vsadit na další růst, avšak růst ve všech klubových úsecích. Zastávám ideu propojenosti klubové mládeže s A-mužstvem. Mladí hráči však musí splňovat potřebnou kvalitu.“
Mostecký fotbal se v letech 2005 až 2008 mihl v první lize. Od té doby to s ním šlo z kopce. Pod Skýpalou to naopak jde do kopce, pro Baník pracuje bývalý teplický funkcionář už přes pět let.
„Moje ambice v Baníku zůstává stále stejná, pokračovat ve snaze o dlouhodobý projekt v Mostě postavený na ekonomické udržitelnosti,“ objasnil navrátilec Skýpala. „Ambice klubu však rostou a lze vnímat i jistou netrpělivost a také tlak na financování klubu. Rád bych, abychom již opustili podtext obnovy fotbalu v Mostě a vydali se do nové klubové etapy. Dlouhodobá udržitelnost však stále zůstává základním úkolem managementu.“
Podle Skýpaly se musí zvednout marketingový a obchodní úsek, žádá i obnovu sportovišť, některá jsou na hraně technické životnosti.
Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?
„Sportovní úsek byl dosud místem největších investic a středobodem celého provozu klubu. A-mužstvo získalo stabilní pozici ve třetí lize a zachytilo současný finanční boom českého fotbalu, první a druhá liga nyní finančně rostou velmi rychle,“ připomněl.
Návrat na svoji pozici po dvou měsících přijal bez hořkosti. „Těším se na to. A jsem rád, že i přes některé obtíže mám stále potřebnou důvěru lidí v klubu i jeho okolí.“
Most zahájil přípravu na třetiligové jaro ve čtvrtek, patří mu pátá příčka s patnáctibodovým odstupem na lídra Českou Lípu. Jaro zahájí 22. února dohrávkou podzimu na hřišti rezervy Teplic, s níž si prohodil pořadatelství.