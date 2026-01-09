Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla Horvátha ve třetí lize.
Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš, třetí fotbalová liga. Kotel Mostu.

Jan Skýpala, ředitel mosteckého klubu
Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.
Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.
Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.
„Podzim ukázal, že klub se dostal na určitou křižovatku dalšího vývoje,“ uvedl Skýpala na webu Baníku. „Vyjádřil jsem osobní názor, že mostecké fotbalové prostředí je velmi specifické a má v sobě sebedestrukční schopnost. Přesto je Baník stále vnímán jako klub s obrovským potenciálem,“ míní.

Baník Most-Souš zažil praxi velkého třesku. A to kvůli vyhroceným vztahům mezi zástupci města Most a Baníku Souš. Skýpalu nejprve nahradil Tomáš Pešír, místopředseda FAČR, který si místo sportovního manažera Petra Glasera dovedl Tomáše Smolu. V prosinci bylo všechno jinak, Skýpala je zpět, Pešír se Smolou pryč. Glaser by se podle zákulisních zpráv vrátil neměl.

Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír po dohodě končí

Staronový ředitel a předseda Skýpala si vytyčil: „Cílem dalšího období je uklidnění situace a nalezení dalšího směřování klubu, které získá podporu a zájem. Chtěl bych vsadit na další růst, avšak růst ve všech klubových úsecích. Zastávám ideu propojenosti klubové mládeže s A-mužstvem. Mladí hráči však musí splňovat potřebnou kvalitu.“

Mostecký fotbal se v letech 2005 až 2008 mihl v první lize. Od té doby to s ním šlo z kopce. Pod Skýpalou to naopak jde do kopce, pro Baník pracuje bývalý teplický funkcionář už přes pět let.

Jan Skýpala, ředitel mosteckého klubu.

„Moje ambice v Baníku zůstává stále stejná, pokračovat ve snaze o dlouhodobý projekt v Mostě postavený na ekonomické udržitelnosti,“ objasnil navrátilec Skýpala. „Ambice klubu však rostou a lze vnímat i jistou netrpělivost a také tlak na financování klubu. Rád bych, abychom již opustili podtext obnovy fotbalu v Mostě a vydali se do nové klubové etapy. Dlouhodobá udržitelnost však stále zůstává základním úkolem managementu.“

Podle Skýpaly se musí zvednout marketingový a obchodní úsek, žádá i obnovu sportovišť, některá jsou na hraně technické životnosti.

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

„Sportovní úsek byl dosud místem největších investic a středobodem celého provozu klubu. A-mužstvo získalo stabilní pozici ve třetí lize a zachytilo současný finanční boom českého fotbalu, první a druhá liga nyní finančně rostou velmi rychle,“ připomněl.

Návrat na svoji pozici po dvou měsících přijal bez hořkosti. „Těším se na to. A jsem rád, že i přes některé obtíže mám stále potřebnou důvěru lidí v klubu i jeho okolí.“

Most zahájil přípravu na třetiligové jaro ve čtvrtek, patří mu pátá příčka s patnáctibodovým odstupem na lídra Českou Lípu. Jaro zahájí 22. února dohrávkou podzimu na hřišti rezervy Teplic, s níž si prohodil pořadatelství.

Saúdská Arábie uvidí finále favoritů. Real zvládl derby a chystá se na Barcelonu

Hráči Realu Madrid oslavují vedoucí gól v semifinále španělského superpoháru.

Real Madrid přetlačil v semifinále španělského Superpoháru městského rivala Atlético 2:1 a v rozhodujícím duelu o tuto trofej se utká v neděli s Barcelonou, která ve středu vyřadila Bilbao. Turnaj...

8. ledna 2026  22:19

První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Plzeňský talent Jiří Maxim Panoš.

Nejlepším českým fotbalistou v kategorii staršího dorostu byl za loňský rok zvolen Jiří Maxim Panoš. Osmnáctiletý záložník Viktorie Plzeň porazil v hlasování sparťany Ondřeje Penxu s Lukášem Moudrým...

8. ledna 2026  20:37

