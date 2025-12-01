„Vymyslel jsem nohejbal v rozcvičovně. Když jsem kluky viděl v šatně s telefony, jak si nepovídají, tak se jich ptám, proč nehrají třeba nohejbal? S asistentem Martinem Kocíkem jsme jim z tejpu nalepili lajny a udělali malé hřiště,“ přiblížil na klubovém webu Horváth.
Účinků soutěžení přes síť je několik. „Zažijí spoustu výher, proher a jsou spolu. A zlepšují se technicky,“ míní bývalý střední záložník s vytříbenou technikou. „Třeba u Adama Radby je to vidět. Nakopal tolik úderů do pěnového míče, že mu to technicky hodně pomohlo. Každý úder má totiž význam.“
Radba patří mezi trojlístek hráčů se čtyřmi góly spolu s Vlasákem a Podzimkem, jsou to nejlepší střelci Baníku. Jedenadvacetiletý mostecký odchovanec Horvátha na podzim překvapil.
„Má obrovské srdce. Při mém příchodu jsem si v nadsázce říkal, protože to nemyslím zle, že je dřevák,“ přiblížil český, turecký a portugalský mistr. „Ale on se tréninkovou pílí, nasazením a tím, jak moc chce, stal jedním z klíčových hráčů. A začal být i produktivní, dostával se do finální fáze. Udělal největší výkonnostní skok.“
Za vedoucím českolipským Arsenalem, jenž navzdory úspěšnému startu do sezony vyměnil trenéra Radima Nečase za Davida Jarolíma, zaostává Most o 15 bodů.
„Oni se netají svým cílem. V létě získali několik hráčů z Varnsdorfu, který hrál druhou ligu. Zkvalitnili tým natolik, že jsou nejsilnější. Dokážou vyhrávat těsně. Nás vyloženě nepřehráli, ale my dostali dva blbé góly,“ připomněl Horváth porážku 1:3. „Vnutili jsme Arsenalu náš styl, ale měli jsme problém s defenzivou a oni to umějí potrestat. A to je ono. Je potřeba vyrovnaný kádr, abyste se s takovým soupeřem mohl měřit. V tomhle složení ho můžeme porazit, ale ne porážet. V dlouhodobé soutěži se šířka a kvalita kádru prokáže.“
Most během podzimu za bouřlivých reakcí vyměnil vedení, ředitelskou funkci Jana Skýpaly převzal Tomáš Pešír, místo sportovního manažera zaujal Tomáš Smola po Petru Glaserovi. Tým se předtím blýskl supersérií sedmi výher. „Z vlastní zkušenosti vím, že stojí velkou námahu udělat takovou šňůru.“
Námaha, která vyšvihla Baník do špičky. S podzimem je Horváth spokojený. Víc než získaných 30 bodů ho těší hra.
„Jsem rád, že se mění. Že snad naše hráče baví. Že prohraješ, to k tomu patří, ale musíš vědět, že si dokážeš vypracovat šance, že to není na hřišti jen boj a běhání,“ tvrdí vyznavač ofenzivního fotbalu. „Sportovně chceme být ještě lepší. Kluci to taky tak cítí. Některé zápasy už snesou v mých očích měřítko. Už dokážeme být silní na míči, vytvářet si nějaký tlak. Někdy to jde líp, někdy hůř, ale dá se na naši hru dívat.“
Kádr je podle trenéra úzký, úkolem pro zimu je ho rozšířit a zkvalitnit. Tým je prý zdravý. „Nechodím do kabiny, tak nevím, jestli si občas dají pohlavek nebo se lechtají po zádech,“ usmál se vtipálek Horváth, který letos oslavil padesátiny. „Ale co vím, tak mají mezi sebou hierarchii a kabina funguje, což bylo v zápasech vidět. A vedle zkušenějších hráčů vyrostli mladší kluci z Mostu. Jen se bojím, že o ně bude zájem jinde.“
Podzim doúčtuje Most až na jaře, kdy dohraje odložené derby s rezervou Teplic. Místo něj tým trénoval pod dozorem kotle, který byl na utkání připravený. „Bylo to fajn. Pokecali jsme, společně si něco řekli. Není to obvyklé. Máme vlajkonošů tolik jako některé ligové kotle. Hodně si toho vážíme, protože podpora našich fanoušků je veliká a výrazná.“