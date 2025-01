Zápas jednou za život, Horváthův Most hraje v Lipsku. „Hlavně nebýt za turisty“

Teplická ikona Ljevakovič přebírá béčko Do galerie třetiligových trenérů s visačkou top přibyl další. Fotbalové Teplice instalovaly na lavičku své rezervy Bosňana Admira Ljevakoviče, člena elitního ligového Klubu legend a na Stínadlech jednu z ikon. Nahradil Davida Šourka, k béčku přechází z mládeže. Admir Ljevakovič, nový trenér rezervy Teplic. „David Šourek odvedl u B-týmu výbornou práci. Pevně věříme, že bude stejně úspěšný i při své další práci v mládežnickém úseku, kam se rozhodl vrátit,“ uvedl na klubovém webu Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel sklářů. Čtyřicátník Ljevakovič, který v nejvyšší soutěži odkopal 15 sezon a ve 306 zápasech za Teplice nastřílel 14 gólů, od léta vedl kategorii U16. Před zimní přípravou a svým povýšením teenagerům sliboval: „Dřina musí být, protože lépe připravený vyhraje. Nesmí utíkat hned, jak ucítí bolest.“ Přítel superstar Edina Džeka, který také působil v Teplicích, si v lázeňském městě získal respekt fanoušků a našel tam druhý domov. Jeho asistentem bude Vlastimil Stožický, který v této roli zůstává. Rezerva sklářů je dvanáctá, pět bodů od sestupu. Na severu Čech se to ve třetí lize hemží velkými trenérskými jmény. Brozany už léta vede Jiří Němec, vicemistr Evropy z roku 1996. Most během podzimu přebral exreprezentant Pavel Horváth. A Ústí má vytáhnout do druhé ligy Svatopluk Habanec, který mezi elitou koučoval Slovácko, Brno a Ústí.