Desítka pro Horvátha od Lipska. Žádná potupa, pocta! užíval si outsider z Mostu

Baník Most - Souš, účastník třetí fotbalové ligy, se utkal s bundesligovým RB Lipsko. S míčem Xavi Simons, autor dvou gólů. | foto: FK Baník Most - Souš

I když ve smlouvě k nevšednímu zápasu bylo uvedené, že na český celek vyrukuje áčko Lipska, funkcionář přeci jen očekával v sestavě soupeře hráče širšího kádru a naděje klubu ze Saska.

„Byli jsme překvapení, že vyběhli v téměř nejsilnějším složení. Až na Yusuffa Poulsena se jednalo o jejich základní sestavu,“ žasli Skýpala a spol. „Měli jsme velká očekávání, ale nevěděli jsme, jak nastoupí. Když jsme si papír se sestavami vzali do ruky, ani jsme tomu nechtěli uvěřit, nervozita se zvyšovala.“

A v tom zasáhl mazák a bývalý český reprezentant Pavel Horváth, trenér Mostu-Souše, který jako hráč získal mistrovské tituly se Spartou, Plzní, Galatasarayem a Sportingem Lisabon.

„Má za sebou velké zápasy a co jsem sledoval, kluky, kteří se zalekli, v šatně správně uklidnil. Uměl s týmem pracovat a stres hráčů snížil,“ chválil ho první muž klubu. Vtipná souhra okolností: výsledek 10:0 souzní s rozhlasovým pořadem mosteckého trenéra pod názvem Desítka Pavla Horvátha.

V prvním poločase Lipsko pod vedením kouče Marca Roseho roztočilo kolotoč a soupeři, od kterého jej dělí výkonnostní propast jako Macocha, nasázelo šest gólů. „Oni dotahovali akce, dostávali jsme branky z brejků, jejich rychlost se chytat nedala,“ uznal Skýpala. „Ve druhé půli jsme my i oni prostřídali, zahráli si všichni, tempo upadlo. Jsme rádi, že jsme to uhráli obstojně, desítka se asi dala čekat.“

Čtyři góly čtvrtého týmu bundesligové tabulky slavil slovinský útočník Benjamin Šeško, dvěma zatížil mostecké konto střapatý Nizozemec Xavi Simons, o další trefy se postarali Raum, Nusa, Ramsak a Baumgartner. „Je pravda, že Šeško je nebránitelný. Simons s Opendou taky ukázali extrémní kvalitu.“

Zápas se nehrál na hlavním stadionu, ale v akademii RB Lipsko. Výprava z Mostu dorazila už den předem a večer si za hustého sněžení zatrénovala na vyhřívaném trávníku, kde se při loňském Euru připravovala i česká reprezentace. Zápas samotný se hrál v pondělí v pravé poledne už v devíti stupních Celsia a nebyl vypsaný jako oficiální, nýbrž coby tréninkový. S vyloučením veřejnosti, takže dorazit nemohli ani mostečtí fanoušci, kteří se jinak na utkání chystali.

Kapitán hostů Jindřich Novotný s dárkem od Lipska.

„Přístup měla jen veřejnost odborná, třeba skauti. Že by si někoho od nás vyhlédli? Někteří kluci odvedli nadstandardní výkony, jiné to semlelo. Všichni si něco vyzkoušeli a získali dobrou motivaci do další kariéry,“ věří Skýpala. „Jsme tým z třetí ligy, chápu, že Lipsko se na nás moc nepřipravovalo. Ale něco o nás vědět muselo. Tréninkový zápas šest dní před prvním mistrákem měli proto, aby jejich hráči chytili zápasový rytmus. Šli do toho naplno.“

A to i Most, devátý tým třetiligové skupiny B složený povětšinou z amatérů či studentů. Vždyť podzim Baník končil v Živanicích a zimu zahájil v Lipsku. Kontrast jako hrom! I proto platí, co tvrdil Skýpala: „Takový zápas někteří hrají jednou za život.“