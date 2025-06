Sektor vlajkonošů Baníku se stará o atmosféru po celý zápas, ve třetí lize se tím vymyká. Zápas na rozlehlém Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta sledovalo 426 diváků, díky kotli bylo živo. A na konci spustil pyrotechnickou show, létaly rachejtle jako v poslední den roku, zapalovaly se i dýmovnice.

„Klobouk dolů před kluky a holkami, kteří sem chodí na fotbal,“ líbí se trenérovi Pavlu Horváthovi kulisa, kterou vytvářejí. „Opravdu máme ve třetí lize jednoznačně nejlepší fanoušky a nebál bych se říct, že ani ve druhé lize takoví nejsou. I kluci na hřišti to vnímají, nedovolí si vypustit žádný souboj. Samozřejmě jsou kritičtí, ale dovedou vycítit, kdy mužstvo bojuje a padá na držku. Dělají všechno pro úspěch. Je to fotbal, někdy to nevyjde.“

Mostečtí příznivci si rýpli i do ústeckého rádobykotle, tedy nově vytvořeného, který vlastně ještě neexistuje. Svérázný Viagem jmenoval jeho předákem Jana Aulického, který předtím navštívil jen pět zápasů týmu. „Kde máte kotel? Kde je Aulický?“ skandovali. A taky na ústecký klub nadávali.

Na rivala létaly nejen vulgarity, v jednu chvíli také petarda. V prvním poločase přistála kousek od ofenzivního tahouna Pavla Moulise, když se chystal rozehrát rohový kop. Když na fanoušky reagoval vyčítavým gestem, strhla se další vlna nadávek.

„Mám rád, když fanoušci fandí, ale tohle mi přišlo za hranou. Házet na hřiště petardy, nadávat na rodinu, to mi přijde přes čáru. Bezmozci!“ ťukal si na čelo ústecký útočník. „Dycky Most, no… ale za tohle by měli dostat nějaký trest.“

Hlasatel zápasu po incidentu fanoušky napomenul a pohrozil, že při dalších problémech může být zápas ukončený.