Čtyři šance nedáme, pak červená. Jedině zase smůla, že to nevyšlo, mrzí Staňka

Sám podal velice spolehlivý výkon, ostatně jak už je u něj v průběhu jara zvykem. Nestačil pouze na střelu Simy z bezprostřední blízkosti.



Slavii jste pořádně potrápili, chvílemi jste byli lepší, ale pohár nemáte. Jak to snášíte?

Je to špatné. Myslím si, že jsme podali dobrý, bojovný výkon. V prvním poločase jsme měli spoustu šancí, bohužel jsme ze čtyř neproměnili ani jednu, to nás srazilo na zem.

Kdybyste vedli, třeba by bylo všechno jinak... Ale už to nevrátíte.

To je těžké, pak navíc přišla ta červená. Museli jsme se zatáhnout, zjednodušit hru. Slavia prostě potvrdila kvalitu. Co se dá dělat, jdeme dál. Musíme zvládnout poslední dva zápasy, není kam uhnout.

Věřili jste, že dokážete Slavii zlomit i v deseti?

Jednoznačně, vzdát to nemůžeme, takové situace se ve fotbale stávají. Měli jsme na sebe možná ještě víc mluvit, já nevím. Dostali jsme gól, všechno špatně, to je jasné. Kdybychom to uhráli na nula nula, tak by nám tam třeba něco spadlo. Prostě ale zase dostaneme červenou kartu... Jestli byla, to nevím. Nechci tady říkat nějakou kravinu, že nebyla. Prostě špatné.

Pozitivem je fakt, že jste zlepšili defenzivu. V předchozích čtyřech zápasech jste inkasovali v součtu čtrnáct branek, tentokrát jen jednu. Cítíte, že obranná činnost byla lepší, poctivější?

Byla, také to bylo finálové utkání. V Ďolíčku s Pardubicemi jsme to úplně pos... Prostě jsme si řekli, že každý pojedeme na sto padesát procent. Ne na sto, ale na sto padesát. A myslím si, že to tam bylo. Jedině zase smůla, že to nevyšlo. Nevím, jestli nemáme kvalitu na to, abychom ten gól dali. Jednoznačně jsme měli v první poločase vstřelit jeden až dva góly, všechno by bylo jinak.