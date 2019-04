Musíte umět gól dát, smál se Frydrych, produktivní obránce Slavie

Čím to je, že když nastoupíte v základu, je z toho branka?

Musíte umět dát gól. (smích) Jsem rád, že jsem se tam dostal a mohl hrát od začátku, pomoci týmu vítězným gólem.

Je to vašimi útočnými schopnostmi? Trenér se kdysi na tiskovce zmínil, že kdybyste hrál v útoku, byl byste už v reprezentaci.

Co říkal trenér, nemohu posoudit. I když hraju obránce, tak se snažím dostat do vápna, kde se to ke mně občas odrazí. Dneska jsem měl zase štěstí, že mi to tam obránce přiťukl a já to mohl uklidit. Vedením jsme se uklidnili.

Karviná ale docela dlouho odolávala...

Vstoupili jsme do zápasu dobře, už ve třetí minutě jsme měli dvě gólové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Pak jsme si na sebe chvíli zvykali, protože jsme hráli v úplně nové sestavě. Karviná měla jednu velkou příležitost, kdy mohla jít do vedení, což jsme naštěstí přečkali. Do poločasu jsme dali dva góly a už bylo, dá se říct, rozhodnuto.

Nečekal jste větší odpor? Soupeř jen jednou ohrozil bránu, když nastřelil tyč.

Karviná nepřivezla nejdůležitější hráče, které si šetří na ligu, kde je asi čekají důležitější zápasy. Postavili kluky, kteří tolik nehrajou nebo nemají tolik zkušeností, takže se chtěli trenérovi ukázat a ze začátku to proti nim nebylo lehké.

Máte za cíl obhajobu Mol Cupu?

Určitě. Je to jedna z trofejí, kterou chceme letos získat. Hráli jen dva kluci, kteří nastoupili i o víkendu, jinak jsme to protočili a je vidět, že kvalitu máme i na lavičce.

Slavia v samostatné historii double nezískala. Je to pro vás motivace? Myslím, že to nemáme tak nastavené. Chceme vyhrát každý zápas, ať hrajeme Mol Cup, ligu, nebo Evropskou ligu. Snažíme se dělat všechno pro to, aby se nám to dařilo. Každý pohár je plusový, takže budeme rádi, když se nám to letos povede.

Jako jeden ze soupeřů připadá Sparta. Chtěli byste ji už v semifinále nebo případně až ve finále?

Uvidíme, jak se to nalosuje, člověk to neovlivní. Jestli chcete vyhrát, musíte ji vyřadit hned v dalším kole nebo ve finále. To už si nebudem vybírat.

Je nejdůležitějším přáním hrát semifinále doma?

Je příjemnější hrát před vlastními fanoušky. Hlavně pokud by to bylo derby, věřím, že by přišlo víc lidí než dnes.