Hlučín potrápil Ostravu. Fanoušci mi nabízeli basu piv, směje se gólman

V 83. minutě hlučínský Wala podle sudího ve svém pokutovém území zahrál úmyslně rukou. Rozhodčí ho vyloučil a nařídil penaltu. Leč Kuzmanovič přestřelil.

Trápení Baníku, který se nedostal ani do pořádné šance, tak pokračovalo až do prodloužení...

„Vzal jsem to na sebe, ale balon jsem zbytečně tlačil moc nahoru,“ řekl ostravský záložník Nemanja Kuzmanovič. „Musím ale pochválit soupeře. Běhal s námi sto dvacet minut a posledních čtyřicet i v deseti. Klaním se jim, že to fyzicky zvládli. Nám chyběl gól, abychom se v první půli uklidnili.“

Hlučínského brankáře Jakuba Lapeše překvapilo, že Baník neměl žádné vyložené šance. „Ale kluci mi hodně pomohli, celý tým skvěle bránil, byli jsme kompaktní a hodně jsme jim to znepříjemnili,“ těšilo jej.

Ve druhé půli ho hostující fandové stojící za jeho brankou hecovali, aby nějaký gól pustil. „Jo, jo, nabízeli mi basu piv, ale nevnímal jsem to,“ usmál se Lapeš.

„Kluci jsou naštvaní, chtěli utkání zvládnout, když už se drželi tak dlouho,“ prohlásil hlučínský trenér Lubomír Adler. „Je velká škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do penaltového rozstřelu. Ale kluci byli výborní. Odmakali zápas parádně.“

Hlučínští si byli vědomi, že nemohou hrát s Baníkem otevřený fotbal. „To by od nás bylo naivní,“ podotkl Adler a mrzelo ho, že nevyužili některý z brejků v první půli.

„Měli jsme štěstí, že soupeř jednu dvě šance neproměnil,“ oddechl si ostravský trenér Ondřej Smetana. „Po přestávce jsme byli aktivnější, ale bohužel jsme se nedostávali do šancí, domácí dobře bránili. A když jsme mohli utkání ukončit, nedali jsme penaltu. Vypili jsme si to až do dna. Zaplať pánbůh, že jsme to zvládli.“