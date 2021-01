První gól za Slavii věnoval manželce. Konečně to tam padlo, řekl Hromada

Slovenský záložník dal svůj premiérový gól na konci první půle po ukázkové narážečce se Stanislavem Teclem. Dvěma přihrávkami slávisté vyřadili celou obranu soupeře a Hromada už jen uklízel balon k tyči.

„Už předtím jsem tam měl šanci, kdy mi to Standa Tecl hezky přihrál, bohužel jsem se dostal až příliš blízko k brankařovi. Při gólu mi to znovu Standa pěkně nahrál do šestnáctky a naštěstí to tam padlo. Doufám, že za Slavii další góly přidám,“ říká Hromada.



Po gólu, kterým zvýšil vedení Slavie na 3:0, se ihned chopil míče, jako by si ho chtěl odnést na památku první branky domů.

„Balon jsem si nechtěl vzít, přestože jich asi máme dost a úplně by nechyběl. S manželkou čekáme děťátko, tímto jsem je chtěl na dálku pozdravit,“ vysvětloval 24letý záložník, proč si při oslavě strčil míč pod dres.

„Ve druhé půli neměla Dukla co ztratit, snažili se kombinovat. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládli. Sice dali gól na tři jedna, ale my už to pak zkušeně dohráli a na konci přidali čtvrtý gól,“ shrnul Hromada utkání.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Od loňského jara se rozehrával v Liberci, za který pak na podzim nastoupil i do osmi utkání Evropské ligy. Před jarní částí sezony se i s Michalem Beranem hlásil v Edenu. „Před návratem jsme se bavili, že se mnou trenéři počítají. Shoda náhod mi nahrála do karet, že jsem odehrál hned první dva soutěžní zápasy. Udělám všechno proto, aby zápasy přibývaly. Věřím si a věřím,že předčasně ukončit hostování byl správný krok,“ řekl Hromada.



Ukázal se v obou jarních zápasech, v tom ligovém s Olomoucí ale dostal žlutou kartu, která v součtu se třemi z Liberce znamená stopku.

„Byla to trochu shoda náhod. Vrátil jsem se z hostování a někteří kluci měli covid, někteří byli po zranění a na mém postě hráči chyběli, tak jsem dostal šanci. Ani jsem nečekal, že v prvním ligovém zápase budu v základu. Byl jsem na to dobře nachystaný a připravený,“ řekl Hromada a pokračoval: „Mám to ve svých rukách, ale jsem realista. Soupiska je plná reprezentantů a v takové konkurenci je těžké se prosadit. Zápasů bude hodně, ale až se ostatní uzdraví, bude těžší se do sestavy dostat.“

Jednou z cest může být i dobrý výkon v pohárovém utkání, kde má úřadující mistr Slavia ty nejvyšší ambice.

„Za poslední tři roky jsme pohár vyhráli dvakrát, pokud se nemýlím. Chceme získat double, ale do finále to jsou ještě další čtyři zápasy. Čeká nás dlouhá cesta a bude to náročné, ale máme široký a kvalitní kádr, takže se o to popereme,“ uzavřel Hromada.