Tresty v okrese: Osm duelů i šest měsíců. Mladé sudí pozvali na ligový seminář

Duel devátého kola IV. třídy (10. ligy) skončil předčasně v 90. minutě před vypršením plánovaného nastavení za stavu 2:1 pro domácí. Nakonec však bude platit výsledek 3:0, protože disciplinární komise potvrdila návrh STK a utkání kontumovala.

Potrestaní budou také jednotlivci, kteří se v utkání provinili. Dvacet minut před koncem byl vyloučený hostující asistent trenéra Jaromír Baierling, sedmnáctiletému rozhodčímu Danielu Kočímu hrubě nadával i mu vyhrožoval. Pozastavenou činnost bude mít do dubna příštího roku.

Nejtvrdší trest dostal Václav Trojan, který sudího fyzicky napadl a vulgárně ho urážel. Vynechá osm soutěžních zápasů, což v soutěži o deseti účastnících znamená, že může zasáhnout až do posledních třech duelů této sezony.

Pohled do zápisu o utkání...

Rovněž za hrubé urážky vyloučení Josef Holej a Kristyán Maršálek budou týmu chybět čtyři, respektive dva zápasy. Maršálek k tomu má ještě jednozápasový stop za čtyři žluté karty v sezoně.

Podpora od šéfa sudích Kovaříka

Disciplinární komise se jako nezávislý orgán řídila sazbami a možnými rozsahy trestů, které připadají v úvahu. „Všechny tresty jsou nadprůměrné a ve vyšší sazbě, ale nejsou to ty maximální možné. Věříme, že by to mělo všechny ponaučit. Chtěl bych ocenit přístup předsedy klubu Leška Szypuly, který se omluvil a s hříšníky promluvil,“ uvedl Jiří Malý, místopředseda Okresního fotbalového svazu České Budějovice.

Nejen svazoví funkcionáři doufají, že se podobné incidenty nebudou opakovat. „Agresivita do fotbalu nepatří. Apelujeme na rozhodčí, aby případně vždy do zápisu podrobně uváděli, co se v utkání opravdu stalo. Aby to pak disciplinárka mohla objektivně posoudit,“ dodal Malý.

Případ tím končí, ale přesah bude mít pro trojici rozhodčích. Sedmnáctiletého Daniela Kočího doplňovali stejně starý asistent Tomáš Koloničný a ještě o dva roky mladší Matěj Konečný. Všichni tři dostali pozvání od předsedy komise rozhodčích Libora Kovaříka, aby se ve druhé polovině listopadu zúčastnili a kompletně absolvovali seminář s ligovými rozhodčími v Praze. Kovařík je tím chce podpořit.