Prvoligoví bezdomovci. Drnovické zastupitelstvo řeklo Vyškovu ne

Když ještě Vyškov působil v MSFL, žertoval s inzerátem, ve kterém klub hledal nového kanonýra do útoku. Nyní si na vývěsku rubriky „Hledáme“ mohou dát inzerát na nový fotbalový domov. V Drnovicích v případě postupu do elitní soutěže zůstat nemohou, což se po posledním verdiktu obecního zastupitelstva nemá změnit ani v budoucnu.

Aby Vyškov mohl dále pokukovat po postupu z druhé ligy mezi elitu, musí klub v licenčním řízení zajistit zázemí. Aktuálně si ho půjčuje od Drnovic, kde se nejvyšší soutěž hrála v devadesátých a nultých letech. Stařičký stadion však už nesplní parametry a aktuálně druhý tým druhé ligy bude muset i ze svého dosavadního „přechodného bydliště“ do dalšího azylu.

Drnovice však prostřednictvím svého zastupitelstva odmítly, aby Vyškov jakkoliv koketoval s myšlenkou budoucího prvoligového působení na jejich kolbišti.

„Pro obec by to byla velká zátěž, už jen z hlediska zjištění dopravy a pořádku. Občané z toho mají pochopitelný strach,“ komentovala rozhodnutí starostka Zuzana Hermanová svůj dojem o hlavním důvodu nesouhlasu zastupitelů. „Byť jsme velká obec, stejně je pro nás adekvátní zátěží druholigová účast. Kromě dvou rizikovějších zápasů, kdy je s utkáními více starostí, tak jindy spousta občanů ani netuší, že se něco hraje. První liga už by zřejmě podle zastupitelů byla moc,“ dovysvětlovala Hermanová.

Klub, jenž na začátku roku převzala zámožná skupina amerických investorů společnosti Blue Crow, žádal zastupitelstvo obce o prvotní souhlas se záměrem postupně areál opravovat. To by totiž mělo stačit na udělení výjimky licenční komise až na čtyři roky, kdy by Vyškov, který by se zároveň přejmenoval opět na FK Drnovice, mohl hrát na cizím stadionu a nachystat své vlastní zázemí.

Pro získání nejvyšší licence chybí zejména osvětlení a vyhřívání trávníku což by investora vyšlo na částku kolem padesáti milionů korun. „Chápeme obavy z možných závazků, které by obci mohly vzniknout podpisem tohoto dokumentu, a proto přicházíme s řešením, které bude přijatelné pro obě strany a bude zajišťovat vzájemný prospěch,“ vzkázal klub zastupitelům v průvodním dopisu.

Ti však v úterý rozporovali celý záměr, který klub podle nich nedokázal konkretizovat. „Žádost nás tlačila svou časovou i citovou vazbou, ale tomu jsem nechtěl podlehnout. Především ale považuji celou myšlenku za naprosto nepřipravenou, kdy by se obec zavázala k něčemu a pořádně nevěděla k čemu. Bavíme se o prvoligových ambicích, ale nedostáváme odpovědi, co by bylo s mládeží, kde by našla zázemí, pokud by muži Vyškova obsadili hlavní tribunu i trávník. Nedostali jsme ani konkrétní plán investic, ani nástin toho, kdo by věc ve finále realizoval, jen formulace, které nikomu nic konkrétního neřeknou,“ obhajoval své negativní stanovisko radní Antonín Bastl.

Náklady výstavby by nesl pouze klub

Tomu se však klub brání, detaily by totiž podle dohody musely vždy odsouhlasit obě strany. „Polopatě. Obec měla možnost najít blázna v podobě majitelů našeho klubu, který v budoucnosti sliboval opravit její majetek za své peníze a ještě jej finálně dokončí. Nyní jsme chtěli po obci jen souhlas se záměrem, všechny konkrétní věci jsme dle znění průvodního dopisu podmiňovali dalšími jednáními a hlavně oboustranným souhlasem. Taková byla i prvotní dohoda s vedením obce, které náš záměr podporovalo,“ upřesnil sportovní manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Starostka Hermanová ostatně skutečně návrh podpořila. Pro negativní finální rozhodnutí celého zastupitelstva má však i ona pochopení.

Drnovice během druholigového zápasu Vyškova

„Komunikace s klubem byla těžká, neboť jsme se celou dobu bavili velmi obecně. Ani klub pořádně neví, co všechno potřebuje splnit. Pro obec by byl takový projekt obrovským závazkem a v první lize je vše úplně o jiných financích. Hlasovala jsem pro přijetí návrhu, přesto i já musím přiznat, že nemám důvěru v to, že by se Vyškov v první lize udržel a celý projekt dokončil,“ přidala starostka i své obavy v rozhodování.

Velké pochopení nemá rozhodnutí naopak u Zbořila. „Nečekal jsem to, jsem zaskočený. Nevím, co k tomu mám říct. Jde o obrovské zklamání a my musíme nyní rychle pracovat na nějakém plánu B, abychom měli možnost vše sportovně zvládnout,“ nechává se slyšet manažer.

Která z mnohokrát médii probíraných variant azylu v podobě soutěžních zápasů ve Znojmě, Zlínu, Olomouci, Prostějově či Jihlavě nyní vede, prozradit nemůže.

„Samozřejmě musí nyní následovat další kroky. Pro licenční řízení klubu je zázemí alfou a omegou. Možnosti azylu máme předjednané, pracujeme na nich, ale musí to jít ruku v ruce s výsledky tohoto jednání. Tím, že pro nás jiná možnost, než vrátit se do Drnovic neexistovala, tak jsme od ledna hlavně jednali s místní radnicí a tuto variantu s ní diskutovali. Řekli jsme si s představiteli Drnovic body, které byly pro obec zásadní, což bylo především parkování. Vše se řešilo v běhu, ale hledali jsme stále společnou řeč. Nakonec to ale vždy narazí na výslednou ochotu spolkům a zájmovým činnostem vyjít vstříc, nebo ne a nakonec se tedy taková ochota nenašla,“ zoufá si Zbořil.

Vyškovští fanoušci na stadionu v Drnovicích

Celou věc může nakonec ale rozseknout sportovní výsledek. Pro druhou ligu by drnovický stadion měl být na základě další výjimky dostatečný. „Dříve jsme se totiž nebavili o možnosti pokračovat od léta byť jen v druhé lize na tomto stadionu. Není to ještě schválené, ale vypadá to tak, že se podmínky upraví. Čtyři kluby, které nesplňují podmínky ve druhé lize, by měly aktuálně obdržet výjimky, a tedy se můžeme bavit o setrvání Vyškova v Drnovicích pro tuto soutěž,“ objasňoval zastupitelům Zbořil.

„Prodloužení podnájmu stadionu pro druhou ligu bude řešit rada obce, nemohu mluvit za všechny radní, osobně ale rozhodně nemám žádný problém, pokud klub obdrží výjimku dle licenčních pravidel Ligové fotbalové asociace a spolupráce bude vypadat jako teď. Vyškov tu funguje už několikátou sezonu a obec si na druhou ligu zvykla,“ přislíbil pokračování alespoň druholigového svazku z rozumu Bastl. Pro první ligu jsou však Vyškované nyní bezdomovci.