Zbytečně jsme se báli kombinovat, mrzelo Janouška pro prohře s Líšní

„Zbytečně jsme se báli jít do kombinace, víceméně jsme pouze nakopávali míče na naše útočníky nebo za jejich obránce. To jsme částečně chtěli, ale po pauze jsme od toho upustili a neudrželi jsme balon nahoře. Pořád jsme ho ztráceli a Líšeň se na nás valila a měla spoustu šancí,“ ohlížel se za utkáním 29letý Janoušek, jenž do Chrudimi přestoupil z Hradce Králové.



Co se přihodilo, že hosté dokázali krátce po přestávce během pár minut tak snadno skóre otočit?

Nemyslím si, že bychom nějak zaspali, ale někdy je to zkrátka i o štěstí. V prvním případě utekl z pravé strany Reteno Elekana a poslal výborný balon mezi obranu a gólmana, což se těžko zachytává... Musíme taky uznat sílu soupeře. Líšeň byla ve druhé půli lepší a rychlejší než my.

Nemohlo přece jen dojít k podcenění nováčka, přestože před ním kouč Veselý hodně varoval?

Varoval nás v podstatě celý týden na každém tréninku, takže v podcenění to určitě nebylo. Líšeň je sice nováček, ale hraje v klidu a my možná měli trochu svázané nohy tím, že bychom ji měli porazit. Takže bych řekl, že to bylo spíš naopak.

Po zápase byl v kabině hodně slyšet brankář Mrázek. Co vám nejvíc vytýkal?

Že to po druhém gólu budilo dojem, jako bychom se úplně sesypali a už nevěděli, jak se k nim dostat. Vypadalo to tak, ale přišlo mi, že jsme v tom tápali už předtím. Měli jsme sice nějaké šance, ale soupeř držel pevnou obranu. A Mráza nás seřval, že jsme se na to vykašlali, ale tak to nebylo.

Vy jste do Chrudimi přišel jako jedna z hlavních letních posil. Jak vnímáte to, že záloha na vás bude dost možná stát víc než na ostatních?

Takhle to neberu. Chci týmu pomoci hlavně do kombinace, což zrovna proti Líšni chybělo. Nevím, čím to... Trenér nás nabádal, že hosté budou mít hluchá místa za obranou, ať to tam kopeme a máme rychlé brejky. Vůbec jsme neměli v hlavě, že se s nimi dá i kombinovat, což mě trochu mrzí. Je dobře, že tahle facka padla hned ve druhém kole a my se můžeme soustředit na další zápasy, do kterých půjdeme se vší vervou.

Po utkání ve Vítkovicích, kde jste zvítězili 1:0, se mluvilo o tom, že body se zpětně docení až po duelu s Líšní. Lze tedy porážku považovat za znehodnocení výsledku v Ostravě?

Možná trochu jo, ale těžko říct. Kdybychom prohráli ve Vítkovicích a doma vyhráli, tak by to bylo to samé. Buďme rádi za tři body a uvidíme, jak to bude dál.

V neděli jedete do Varnsdorfu, za nějž jste dřív kopal. Jaký to pro vás bude návrat?

Těším se. Samozřejmě něco vypíšu do kabiny, aby bylo o motivaci navíc. Kéž bychom ve Varnsdorfu udělali nějaké body, ať pak můžu klukům taky opravdu něco dát.