Smutek v Líšni. Úspěšnou sezonu narušil závěrečný krach

Porážka 1:3 na Žižkově je ve druhé lize odsoudila ke konečnému čtvrtému místu, jehož se lákavý boj o nejvyšší soutěž netýká. Pohádka o brněnské fotbalové Popelce snící o zázračném postupu tak měla místo happy endu hořký konec, poslední zápas na hřišti posledního týmu zkazila.

„Přesto můžeme hodnotit ročník jako úspěšný, i když to teď samozřejmě mrzí,“ snažil se uchlácholit sebe i fanoušky trenér Milan Valachovič. Sám však dobře věděl, že taková šance už se nemusí nikdy opakovat.

Před klíčovým utkáním se snažil své hráče uklidnit, Líšeň přesto začala nervózně.

„Opakoval jsem hráčům, že je to jen fotbal, že se nic neděje a že sezona bude tak jako tak hodnocená kladně,“ popisoval Valachovič.

50 bodů posbírala Líšeň v této sezoně, stejně jako v té minulé

Jeho tým odehrál první poločas ustrašeně, krátce po přestávce se ovšem díky zásahu Tomáše Ulbricha ujal vedení a zdálo se, že má namířeno ke splnění mise. Výhra by znamenala, že ve čtvrtek by do Líšně dorazili pražští Bohemians rozdat si to o účast v první lize. Jenže moravanům vydržela radost ani ne minutu a po dalších dvou rychlých gólech Žižkova se veškeré naděje rozplynuly.

„Doteď si nemohu vysvětlit, že dostaneme vyrovnávací gól a takto se nám rozpadne obrana,“ kroutil hlavou Valachovič. „Udělali jsme tři chyby a oni nás třikrát z brejku potrestali. Říká se, že po gólu se má vedení udržet aspoň pět minut, že se hra zklidní. To jsme ale nezvládli,“ říkal kapitán Ondřej Ševčík, který symbolicky opouštěl trávník s krvavým šrámem na obličeji.

Líšeň sice v závěrečné půlhodině ještě dokázala předvést několik slibných akcí, ale na gól už nedosáhla a postupně zabředla do křečovitého zmaru. „Nerozumím, proč jsme bláznili a kam spěchali. Proč jsme ztratili zodpovědnost a disciplinovanost. To nás stálo výhru. Pak už to byl vabank, přeskupili jsme to a snažili se s výsledkem něco udělat, ale naše šance jsme neproměnili. Už to bylo těžké dohánět,“ smutnil trenér.

Podle Ševčíka byla porážka zapříčiněná nedostatkem zkušeností. „Někteří hráli tak vypjatý zápas poprvé. Já zažil podobný tlak při zachraňování se v Sokolově, většina z nás však měla pod takovým tlakem premiéru. Asi ta tíha okamžiku znát byla,“ přemítal kapitán, jehož mužstvo doplatilo také na zimní ztrátu tří lídrů Jakuba Kučery, Jana Silného a Martina Rolinka, které zlákaly prvoligové kluby. „Odešly vítězné typy. Je znát, že se noví kluci neumí ještě tolik kousnout, bohužel to byla naše největší slabina celého jara,“ posteskl si Ševčík.

Sezona nad očekávání

Přestože závěrečný krach byl nejbolestnější, Líšeň mrzí i další bodové ztráty. „Prostředek a konec sezony jsme prošustrovali, ve spoustě zápasů jsme neuhráli koncovku. To byly ty malé okamžiky, které jsme nezvládli. Možná nám chyběl větší chtíč. Čekal jsem, že budeme víc hladovější,“ litoval Ševčík.

Přesto na kraji Brna stále mají být na co hrdí. Skromný klub, v němž řada hráčů kloubí fotbal s běžným povoláním, se po loňské senzační druhé příčce znovu zařadil mezi druholigovou špičku. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme mít padesát bodů, tak bychom se ptali, zda se nezbláznil,“ prohodil Ševčík. „Samozřejmě že jsme chtěli vyhrát a vyzkoušet si baráž, což se nepovedlo. Přesto byla sezona nad naše očekávání,“ hodnotil Valachovič.

A pro další sezonu se dobře šlapající mužstvo nemá výrazně měnit. „Všichni naši hráči jsou doopravdy naši a pod smlouvami. Moc jsme to nyní neřešili, protože jsme nevěděli, kdy nám sezona skončí. Nyní si v klidu sedneme, řekneme si, kde nás tlačí bota, na které posty bychom potřebovali posily a naopak, zda neposlat méně vytížené hráče na hostování,“ líčil kouč, podle nějž se exodus opor za lepším nechystá. „Změny spíš vzejdou od nás, nevím, že by někdo tým opouštěl o své vůli. První se to však dozvědí hráči,“ oznámil Valachovič.