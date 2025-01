Horváth o zápase 13 miliard proti 2,5 milionu: Souboj s Lipskem smysl měl

Baník Most - Souš, účastník třetí fotbalové ligy, se utkal s bundesligovým RB Lipsko. Míč si kryje Rudolf Novák (v zeleném). | foto: FK Baník Most - Souš

„Stoprocentně zápas smysl měl, motivačně určitě. Pro hráče to byl obrovský zážitek. Každý by chtěl být součástí toho, co viděli,“ uvedl po pondělním duelu kouč Baníku na klubovém webu.

Kromě zážitku si jeho hráči odnesli i dresy soupeře, oni sami své na výměnu neměli, protože Most patří ke skromnějším klubům.

Lipsko vyrukovalo na severočeský tým skoro s tím nejlepším, co jeho kádr nabízí. V sestavě téměř totožné jako proti Bayernu Mnichov v posledním podzimním kole. Mostu se postavili i nejlepší hráči svých zemí z posledních let – Rakouska (Baumgartner), Slovinska (Šeško) a Nizozemska (Xavi Simons). Reprezentanti a borci, kteří kopou Ligu mistrů.

„Výsledek je špatný, na druhou stranu jsme hráli zvlášť první poločas proti základní sestavě RB Lipsko, což opravdu nejsou žádní nazdárkové. Nechci už nějak zdůrazňovat tu omílanou hodnotu obou kádrů,“ narážel Horváth na fakt, že kádr RB stojí 13 miliard korun, kdežto mostecký má podle specializovaného portálu transfermarkt.de hodnotu pouhých 2,5 milionu.

„Líbilo se mi, že po našem napadání jsme dokázali soupeře několikrát dostat pod tlak. Velká škola pro nás byla, že každou chybu okamžitě potrestali gólem nebo šancí. Kluci hráli proti největší kvalitě, kterou v dosavadním životě mohli potkat.“

Střet dvou fotbalových světů domácím přinesl návrat do zápasového rytmu po vánoční pauze, hostům spoustu poznatků. „Plno kluků zjistilo, jak fotbal funguje v nejvyšší rychlosti, jak může být využita zvládnutá technika ovládání míče. Nechtěli jsme úplně zalézt a jen odkopávat balony,“ prozradil Horváth.

Svůj tým se snažil uklidnit a připravit na realitu, že soupeř góly prostě dá. „Nemusíme se vůbec stydět, obstáli jsme.“ V zápase, který Baník už teď považuje za památný.