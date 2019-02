Posila, která umí hrát o ligu. Martan střídá v Budějovicích Kovaľa

Neuplynulo ani pět minut z přípravného zápasu mezi Dynamem České Budějovice a Vyšehradem a po nahrávce Wermkeho se Ladislav Martan řítil sám na brankáře soupeře.

„Špatně jsem si ho přehodil. Mrzí mě to,“ popisoval devětadvacetiletý krajní záložník, který o čtvrthodinu později znovu sahal po gólu, ale jeho ránu gólman Otáhal skvěle vytáhl mimo branku.

Fotbalisté Dynama v uplynulém týdnu odehráli dva přípravné zápasy. Nejdříve porazili třetiligový Vyšehrad 3:1 a v sobotu remizovali s Příbramí 1:1.

A výše zmíněné akce byly první, které Ladislav Martan na jihu Čech předvedl. Proti Vyšehradu hrál poločas, proti Příbrami kvůli drobným zdravotním trablům nenastoupil. Když ještě na podzim střídal po 57 minutách druholigového zápasu v Českých Budějovicích v zápase, který Jihočeši vyhráli 3:1, rozhodně ho nenapadlo, že v lednu zamíří do kabiny, kterou při návštěvách místního stadionu při zápasech pravidelně jen míjel.

Poslední dva a půl roku hrál Ladislav Martan v Hradci Králové. A v zimě slyšel od klubového vedení, že mu končí smlouva a že v dalších hradeckých plánech nefiguruje.

A toho využily Budějovice, které se ozvaly. „Přes manažera jsem se dozvěděl, že Dynamo hledá pravého záložníka. Cítil jsem z klubu velký zájem. Pro mě je to jednoznačně krok vpřed,“ pochvaloval si devětadvacetiletý hráč přestup na jih Čech. Po jednom odehraném poločase nechtěl případný přínos nového hráče trenér Dynama David Horejš komentovat. Ovšem už dříve upozorňoval na to, že pokud klub v zimě přivede nové hráče, chce takové fotbalisty, kteří budou mít na základní sestavu.

A to by hráč se čtyřmi desítkami odehraných zápasů v nejvyšší soutěži a téměř 150 v té druhé měl mít. „Přišel místo Roberta Kovaľa, který se vrátil do Dukly. O místo v sestavě musí zabojovat každý hráč,“ dodal David Horejš.

Na jih jezdil už v dorostu

Fotbalově České Budějovice Ladislav Martan zná. Jako dorostenec jezdil s Libercem na Složiště k mistrovským zápasům. A proti Jihočechům koneckonců odehrál i své první prvoligové utkání, když v roce 2009 naskočil za Liberec na osm minut při výhře 3:0. Střídal tehdy Bořka Dočkala.

„Jdu do týmu, který je výš, než byl Hradec Králové. Postavení v tabulce je dané. Na jaře budeme bojovat o postup a na to se těším,“ upozornil. Zkušenosti s hraním o postupové příčky má z Varnsdorfu. S ním v roce 2015 vybojoval druhé místo v tabulce za Olomoucí. „A i když se nakonec postup nekonal z administrativních důvodů, tak to bylo asi nejlepší období mé kariéry,“ hodnotil Martan, který v tom ročníku dal osm druholigových branek. A ještě o tři víc dokázal přidat v další sezoně, kdy byl třetím nejlepším střelcem ročníku celé soutěže. Mimochodem, měl o tři zásahy víc než tehdy aktuálně nejlepší budějovický střelec David Ledecký. A po tomhle roce se stěhoval do Hradce Králové.

Hrát bude ve čtvrtek

„S ním jsme hned tu sezonu spadli z první ligy, takže z toho pohledu výsledků to moc povedené nebylo, ale jinak samozřejmě na Hradec vzpomínám rád a v dobrém,“ podotkl Martan, který si kromě Hradce, Liberce a Varnsdorfu zahrál ještě ve Slovácku v první a na Žižkově ve druhé lize.

V tomhle týdnu se může fandům na jihu Čech znovu ukázat v zápasovém zatížení. Ve čtvrtek přijedou na jih Čech k přípravnému zápasu Velvary. Hrát se bude znovu od 11 hodin na Složišti. A o víkendu pak svěřenci trenéra Davida Horejše vyrazí na herní soustředění do Chorvatska. „Tam se těším. Doufám, že se bude hrát na přírodní trávě, protože z té umělé člověka pořád něco bolí,“ pousmál se Ladislav Martan, který je jedním ze tří nových zimních tváří českobudějovického klubu.

Tou další je levonohý záložník Lukáš Provod a pak navrátilec do sestavy Elvis Mashike, který přišel po půl roce v Liberci na hostování zpátky do Českých Budějovic.

Kdo z nich si vybojuje místo v základní sestavě?