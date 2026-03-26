Zlínský soud řeší vazbu tří obviněných ve fotbalové kauze. Jedním z nich je Býma

V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Žalobci podali návrh na vazbu u pěti obviněných. Tři návrhy nyní začal projednávat zlínský soud, dalšími dvěma by se měl ještě ve čtvrtek zabývat Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni.
U tří obviněných, kteří stanuli před Okresním soudem ve Zlíně, spatřují žalobci všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.
|
U dalších dvou obviněných, kteří stanou před Městským soudem v Brně, navrhují vazbu kvůli nebezpečí maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a kvůli nebezpečí opakování trestné činnosti.
Počet 32 obviněných ještě nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby.
Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.
Případem se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení.
|
Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.