Zlínský soud řeší vazbu tří obviněných ve fotbalové kauze. Jedním z nich je Býma

  12:56
Policejní eskorta přivezla ve čtvrtek po poledni ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné ve fotbalové korupční kauze. Jedním z nich je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma, který k soudu dorazil se sluchátky na uších. Další dva obvinění si zakrývali tváře kapucemi a nebylo jim zřetelně vidět do obličeje.
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky). | foto: Glück DaliborČTK

V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

Žalobci podali návrh na vazbu u pěti obviněných. Tři návrhy nyní začal projednávat zlínský soud, dalšími dvěma by se měl ještě ve čtvrtek zabývat Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni.

U tří obviněných, kteří stanuli před Okresním soudem ve Zlíně, spatřují žalobci všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

U dalších dvou obviněných, kteří stanou před Městským soudem v Brně, navrhují vazbu kvůli nebezpečí maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a kvůli nebezpečí opakování trestné činnosti.

Počet 32 obviněných ještě nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (uprostřed se sluchátky).

Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.

Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.

Případem se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení.

Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.

Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.

Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.43
  • 4.75
  • 7.44
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.97
  • 3.46
  • 4.31
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.22
  • 6.32
  • 15.00
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.70
  • 3.54
  • 5.76
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 3.32
  • 3.17
  • 2.33
Wales vs. BosnaFotbal - - 26. 3. 2026:Wales vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.73
  • 3.68
  • 5.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají." Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

Hádka, kterou zfilmovali. Jak se Irsko otřáslo a Keane řekl: Trenére, shoř v pekle!

Premium
Trenér Mick McCarthy (vpravo) vyřadil těsně před začátkem mistrovství světa...

Úchvatné korálové pláže, tyrkysové moře, ráj golfistů a laskomina pro dobrodruhy. Kdysi dávno dějiště ostrých bojů mezi Spojenými státy a Japonskem za druhé světové války. A ne zas tak dávno místo,...

26. března 2026

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:35

Zastavte zelená srdce. Koubek vstupuje na novou scénu, jak naloží se Součkem?

Miroslav Koubek na tréninku české reprezentace před baráží o mistrovství světa...

Už v prosinci, první den ve funkci, burcoval: „Musíme v týmu rozfoukat oheň!“ Teď je tady den, na který přes tři měsíce čekal. „Čím jsem starší, tím méně pociťuji stres, který by mě vyloženě deptal....

26. března 2026  10:43

Moje levá. Anebo pravá? Mbappé popírá, že mu v Realu vyšetřili špatnou nohu

Útočník Kylian Mbappé střílí na bránu.

Kylian Mbappé popřel zprávy médií, že mu v Realu Madrid vyšetřili špatnou nohu, když si v prosinci poranil levé koleno. Informace zazněla tento týden ve fotbalovém pořadu francouzské televize RMC...

26. března 2026  10:21

Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Obránce Filip Štěpánek (v červeném) při utkání za Zbrojovku Brno proti Líšni....

Fotbalových hajzlíků pobíhají po českých trávnících mraky. Mirků Dušínů jen hrstka. Popis Filipa Štěpánka, bývalého kapitána Vyškova, však hlavnímu hrdinovi příběhů Rychlých šípů odpovídá.

26. března 2026  9:05

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Momentka z amatérského fotbalu.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Ať je na co vzpomínat, přeje si Krejčí. Se Součkem změnu kapitána probíral

Ladislav Krejčí, nový kapitán fotbalové reprezentace, odpovídá na tiskové...

Už od ledna tušil, že v semifinále baráže o postup na fotbalový šampionát proti Irsku kapitánskou pásku nově navlékne právě on. „Trenér byl za námi, měli jsme pohovory. Jen mě mrzí, jak ke změně...

26. března 2026  7:40

Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Premium
Slovenský integrity officer Jakub Čavoj vypraví o tom, co je to match fixing a...

Na Slovensku chytá fotbalové lumpy. Takové, kteří v posledních letech řádili i u nás. Jakub Čavoj pracuje ve Slovenském fotbalovém svazu už přes deset let jako integrity officer. Hledá zápasy, které...

26. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammerby.

Fotbalistky Sparty byly blízko výtečnému výsledku směrem do odvety, nakonec ale v úvodním semifinále Evropského poháru prohrály s Hammarby 2:3. Ještě v 83. minutě vedly díky trefám Antonie Stárové a...

25. března 2026  20:46

Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Premium
Karvinský Samuel Šigut blokuje střelu Siverta Mannsverka ze Sparty.

Představte si, že by to tak vážně dopadlo. V MOL Cupu, českém fotbalovém poháru, už zbyly jen čtyři týmy, navíc žádný vyložený favorit. Tak co kdyby Karviná, jeden ze semifinalistů, dotáhla sezonu až...

25. března 2026

