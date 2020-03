Jihlavský kouč Kučera: Odešla kvalita, ale zvýšila se konkurence

Osm zápasů, osm výher. Jihlavští fotbalisté v aktuálním ročníku Fortuna: Národní ligy před svými fanoušky nepoznali nic jiného než plný bodový zisk.



O to samé se budou snažit i dnes, kdy na stadioně v Jiráskově ulici přivítají Třinec.

„Stoprocentně nás nečeká nic jednoduchého, protože Třinec patří k týmům, které v podzimní části venku sbíraly body. V tabulce venkovních zápasů jsou čtvrtí,“ všímá si trenér FC Vysočina Radim Kučera. „Takže to určitě bude oříšek.“

Co při jarní premiéře očekáváte? Jak by mohl zápas vypadat?

Je to první kolo, což po zimní přípravě bývá vždycky ošemetné. Soupeř bude nepříjemný, bude čekat na svoje šance a snažit se je využít. Bude se odrážet od dobré defenzivy a chodit do brejků. My ale budeme stavět na našich podzimních výkonech, kdy jsme byli doma hodně silní. A snažit se na to navázat, aby tři body zase zůstaly doma.

Tu otázku jste slyšel asi už stokrát, ale přesto se musím zeptat znovu. Čím to, že zatímco doma jste zatím neztratili, venku jste vyhráli jen jednou – právě v Třinci?

Může to být i určitým stylem hry. Až na zápas v Hradci Králové – kdy jsme nepodali špatný výkon, byli jsme lepší, ale prohráli jsme – jsme ve venkovních zápasech vždycky dobývali branku. Domácí čekali na možnosti kontrů. Na druhou stranu jsme prohráli naposledy někdy v srpnu (30. srpna, právě v Hradci Králové – pozn. red.), což bereme jako nějakou dobrou šňůru.

Co s výkony ve venkovních zápasech dělat, abyste naplno uspěli také tam?

Na jaře nás při venkovních zápasech čekají aspiranti na postup: Dukla Praha, Brno či Pardubice. To pro nás může být výhoda. Domácí budou muset hrát, my budeme moct hrozit z brejků. Na to budeme tlačit v taktických přípravách, aby toho hráči dokázali využít. Budou to totiž zápasy pravdy.

Na předsezonní tiskové konferenci ředitel klubu Jan Staněk mluvil o tom, že by se chtěl pohybovat do třetího místa, ale zároveň, že na vás nechce vytvářet přehnaný tlak. To je asi dobrá zpráva?

Tím, že jsme po podzimní části skončili druzí, bychom se chtěli znovu pohybovat ve vrchních patrech tabulky. Ale silných konkurentů je tam hodně. Ať jsou to Pardubice, Brno, Hradec Králové, Dukla Praha. Navíc se určitě může přidat někdo další jako Ústí nad Labem nebo Viktorka Žižkov. Je to o tom, kdo chytne lauf a udělá nějakou úspěšnou šňůru. Když udržíme trend domácích zápasů, zlepšíme naši hru ve venkovních zápasech a občas přivezeme nějaké body, tak věřím, že se v tabulce budeme držet nahoře.

Jak jste spokojen se zimní obměnou kádru? Odešly osobnosti typu Tijani a Jawo, ale přišli další šikovní cizinci.

Jak už jsem avizoval na předsezonní tiskovce, odešla kvalita, ale zvýšila se konkurence. Kádr máme širší, ale kvalitu nejde nijak ošálit. Takže Tijani a Jawo nám budou stoprocentně chybět. Ale věřím, že noví hráči se brzy aklimatizují. Některé přestupy jsme dělali last minute. Takže se to možná bude teprve tvořit. Ale věřím, že začátek chytneme. Máme dostatek zkušených hráčů, nebo i mladých, kteří už mají něco za sebou. Vezmou to na sebe. A nové tváře dostanou šanci, aby se zapracovaly a týmu pomohly. Věřím, že to bude šlapat. Ale může se stát, že to zpočátku bude drhnout.

Přišli čtyři noví hráči, všichni cizinci. Tři z nich navíc z exotických zemí: Arroyo pochází z Ekvádoru, Diouf ze Senegalu a Dau z Jižního Súdánu. Už se jim podařilo zapadnout do týmu?

Myslím, že v tomhle u nás dlouhodobě problém není. Většinou v každé přípravě zkoušíme hodně cizinců, které si zveme na testy. Třeba i jen na týden, abychom se na ně mrkli. Díváme se nejen na výkonnost, ale i na charakter. A myslím, že tým je na tom charakterově velice dobře. V kabině panuje dobrá atmosféra, kluci je do kolektivu vezmou, pomáhají jim. Samozřejmě, když to šlape na hřišti, šlape to i v kabině. A naopak.

V přípravě dostal nejvíce prostoru dvacetiletý útočník Koubek, který byl i nejlepším střelcem týmu. Řekl si o místo v sestavě?

Taková možnost tu je. Matěj Koubek šel během přípravy nahoru. Samozřejmě, musím ho pochválit, byl nejlepší střelec, měl i celkově největší vytížení. Ale je to mladý kluk, pořád má na čem pracovat. My s tím pracujeme. A myslím si, že vytížení bude mít daleko větší než na podzim.