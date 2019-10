Specialita v Jihlavě? Z jasné záležitosti umí udělat infarktovou akci

Důkazem toho byl ostatně i zatím poslední duel s Pardubicemi. „Pokud by nikdo nedělal chyby, končily by zápasy 0:0 a vás by to nebavilo. Takhle je to 3:2 a vám i fanouškům se to líbí. Ale... Vedení klubu má infarkt, já mám infarkt a můj kolega Pepa Mucha, který fandí na dálku i své dceři Karolíně v tenisu, má možná dokonce dva infarkty denně,“ bavil novináře po další těsné výhře svých svěřenců hlavní kouč jihlavského A-týmu Radim Kučera.



Přitom utkání s Pardubicemi se zprvu vyvíjelo jako zcela bezproblémové. Jihlava se do lídra tabulky pořádně zakousla a po pětačtyřiceti minutách vedla 3:0. „Už kolikrát jsme si říkali, že bychom takhle mohli vést, abychom si udělali klidnější zápas. Jenže ani to nám dneska skoro nestačilo,“ zlobil se brankář FC Vysočina Luděk Vejmola. „Mluvíme o tom, že si nesmíme nechat dát brzy gól, a my ho dostaneme už po třech minutách druhé půle. Chvílemi mi to přijde jako diletantství. Každý by si měl sáhnout do svědomí, protože se to opakuje.“



Návrat Klobásy nechtějí uspěchat

Každopádně pořád platí, že letos doma Jihlava nastoupila k sedmi zápasům – a všechny vyhrála. Navíc svým soupeřům v průměru pokaždé nastřílela tři góly. Na druhou stranu je však také pravda, že vesměs byly její výhry velmi těsné.

„My nemáme jenom rozdílné zápasy doma a venku, ale taky průběh. Vždycky, když už to vypadá, že je soupeř na lopatkách, necháme ho, aby se zvedl. Čekal bych od našeho týmu větší suverenitu,“ prohlásil Kučera, který proti Pardubicím opět nemohl počítat s kanonýrem Stanislavem Klobásou. „Má svalové zranění. Věříme, že se dá brzy do kupy, ale nechceme nic uspěchat,“ vysvětloval.

Štafetu po Klobásovi aspoň prozatím převzal gambijský útočník Lamin Jawo, který má na kontě už pět gólů. „To, že dal dva Pardubicím, je výborné, ale našel jsem u něj i negativa. Třeba že měl v pasáži, kdy nás soupeř mačkal, víc podržet míč,“ věděl trenér.