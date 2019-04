Kučera: To, co jsem na hřišti viděl, nemělo s fotbalem nic společného

Fotbalisté FC Vysočina nezvládli roli favorita a prohráli ve Vítkovicích 0:1.

„To, co jsem na hřišti viděl, nemělo s fotbalem nic společného,“ zlobil se po porážce hlavní kouč jihlavského A-týmu Radim Kučera.

Co se týká držení míče, byla jasná převaha na straně hostů, jenže za to se body nerozdělují.

„Hráli jsme jenom po vápno. A to je málo,“ věděl jeden z nejzkušenějších jihlavských hráčů Lukáš Zoubele. Když už se zdálo, že zápas skončí nerozhodným výsledkem 0:0, přišla chvíle pro domácího Jana Matěje, který dvě minuty před koncem urval výhru pro Vítkovice.

„Ze dvou protiútoků za celý zápas dali jeden gól. My pak díky tomu vypadáme jako hlupáci,“ nebral si servítky Zoubele. „Prostě se rozhoduje v šestnáctce a v té byly Vítkovice lepší.

Podobný názor následně sdílel ve svém hodnocení i Kučera. „V naší hře chybělo více centrů ze strany, některé situace jsme měli řešit narážečkou, fotbalovou chytrostí a hlavně s chladnou hlavou,“ vypočítával důvody porážky. „Zejména v první půli jsem postrádal větší rvavost, zarputilost a chtění vstřelit gól. Měli jsme sice pár závarů, ale nevybavuju si nějakou naši opravdu velkou šanci,“ dodal. Defenzivu totiž mají Vítkovice zejména na domácím trávníku skvěle zvládnutou.

„Přes blokující hráče jsme se skoro nedostali ke střele ze střední vzdálenosti. Škoda, že jsme nezužitkovali aspoň některou z řady standardních situací. Vstřelený gól by obraz hry výrazně změnil a domácí by donutil více otevřít hru,“ měl jasno Kučera. „Místo toho jsme celý zápas jen neúspěšně dobývali.“

Času na nápravu je zatím dost

Ztráta bodů z trávníku osmých Vítkovic může ve výsledku znamenat pořádné komplikace v boji o přední příčky druholigové tabulky.

„Přijeli jsme pro výhru, a to, že se to nepodařilo, je nepříjemné,“ věděl Zoubele. „Z naší strany to bylo nemastné neslané.“

„Šanci neztrácíme. Stále je před námi deset kol a bude se hrát ještě o třicet bodů. Hrajeme s jasným cílem, abychom se minimálně udrželi v první trojce, která bude znamenat alespoň postup do baráže o první ligu,“ zamýšlel se Kučera.

Pokud by však měli jeho svěřenci v následujících kolech opakovat páteční hru z Vítkovic, šance se brzy rozplyne. „Je pravda, že s takovým výkonem bychom neuspěli,“ souhlasně pokyvoval hlavou trenér FC Vysočina.