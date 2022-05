Návrat do obrany. Z jihlavského útočníka Vedrala bude znovu stoper

Pětadvacetiletý jihlavský odchovanec velkou část své kariéry strávil na pozici středního obránce, od září 2020 však převážně nastupoval na pozici hrotového útočníka. A dařilo se mu na ní, ve 41 utkáních nastřílel 12 branek a byl nejlepším kanonýrem druholigového jihlavského áčka.

„Je to svým způsobem specifická situace,“ připouští trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Ještě jsem se nesetkal s tím, aby v dospělé kategorii hráč pendloval na dvou tak rozdílných postech,“ pokračuje.

„Pokud je hráč řekněme pravým obráncem a naskakuje na postu pravého záložníka, jsou to příbuzné pozice. Ale hrotový útočník a střední obránce jsou dvě rozdílné role,“ uvědomuje si jihlavský kouč.

Kameník přitom Vedrala poznal na obou stranách hřiště. „Když jsem tu před nějakou dobou působil, měl jsem Filipa v juniorském týmu jako stopera,“ vzpomíná trenér. „Když jsem se do Jihlavy vrátil, Filip byl nějakým způsobem etablovaný do pozice hrotového útočníka. Takže jsme to zachovali, z důvodů, které jsme měli.“

Sám Vedral je s novou rolí spokojen. „Na útočníka jsem si zvykl, bavilo a baví mě to tam,“ přiznává.

Útočit může i z postu obránce

Jenže to vypadá, že se nyní situace změní a 195 centimetrů urostlý hráč se vrátí do defenzivy. „Přichází doba, kdy po nějakém vyhodnocení nás jako realizačního týmu a vedení klubu jsme přistoupili k tomu, že se bude jeho kariéra rozvíjet na postu středního obránce,“ říká Kameník.

Střelci Jihlavy v sezoně Filip Vedral 28 zápasů / 5 branek

Jakub Selnar 30 / 5

Dávid Krčík 13 / 4

Tijani Belaid 11 / 2

Mame Alassane Tall 18 / 2

Jaroslav Peřina 26 / 2

Vojtěch Křišťál, Tomáš Vlček, Karel Pojezný, Fares Shudeiwa, Luis Arroyo, Justin Araujo-Wilson, Lukáš Fila, Lukáš Musil všichni 1

Poslední dva duely jarní části tak Vedral trávil v obraně. „Začlenil se tam velice dobře, vzpomněl si, jak na té pozici hrál. A předvedl solidní výkon, odehrál velmi dobré utkání,“ chválil Vedrala kouč Kameník už po duelu s Příbramí.

„Jak řekl trenér, realizační tým a vedení vyhodnotily, že by pro mě bylo ideální se vrátit na stopera a rozvíjet se tam. A já to plně respektuji. Budu dělat maximum pro to, abych byl platný pro tým,“ říká Vedral. „Ale když bude možnost zaútočit, tak si rád zaútočím,“ pokračuje s úsměvem.

Vedení jihlavského klubu má prý pro Vedralovy útočné choutky pochopení. „Já naprosto kvituji, že ho to táhne dopředu,“ usmívá se sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Ať si to z pozice stopera někde narazí, může jít dát gól. Může jich z postu obránce dát zase třeba šest za sezonu, není v tom problém,“ pokračuje šéf jihlavského klubu.

Faktem zůstává, že Jihlava bude muset najít opravdového kanonýra. Ten v klubu od odchodu Stanislava Klobásy není. „Budeme hledat útočníka, který dá za sezonu patnáct, dvacet branek,“ říká Vaculík. „Filip Vedral má jednu skvělou vlastnost, že umí dát gól. Jenže útočník potřebuje další věci, které Filip nemá. Proto vidím jeho větší prosazení v obranné fázi.“

Zkušenosti nasbírané v útoku se však Vedralovi jistě budou hodit. „Možná mu v jeho další kariéře jako obránci pomůže, že na postu útočníka hrál a ví, jak se mají útočníci chovat. Bral bych to jako pozitivní záležitost,“ dodal Kameník.