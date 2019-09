Klobásovy góly už nestačí. Musí se přidat i ostatní, říká kouč Jihlavy

Už po necelých sedmi minutách hry si vzal slovo jihlavský kanonýr Stanislav Klobása, který vystřelil Vysočině vedení 1:0. Byl to už jeho sedmý gól v letošní sezoně.



„To je sice hezké, že máme v týmu hráče, který dal v sedmi zápasech sedm gólů, ale taky se k němu musí přidat ostatní,“ povzdechl si hlavní kouč jihlavského A-mužstva Radim Kučera.

V prvních kolech sice na body Vysočině stačilo, že se Klobása trefil v pravou chvíli, jenže ty časy jsou pryč. Ve Varnsdorfu a nyní i v Hradci Králové byl soupeř střelecky produktivnější. „Nazval bych to výpadkem defenzivní hry mužstva,“ nechal se slyšet Klobása. „Jsme tým, takže za to můžeme všichni. Nikdo z nás si neplnil to, co jsme měli,“ dodal.

Jeho hodnocení však v případě hradeckého selhání platilo výhradně pro druhý poločas. V prvním hrála Vysočina velmi dobře.

„Vypracovali jsme si tlak, šance, zajímavé střely a byli jsme daleko lepší na míči. Domácí jsme vůbec do ničeho nepouštěli,“ měl jasno Kučera. „Za celou první půli měl soupeř snad jen tři rohy. Jenže si taky vynutil penaltu,“ zmínil situaci ze 14. minuty, po níž přišlo vyrovnání na 1:1.

Přesto byla Vysočina i nadále mnohem lepším týmem. Tedy až do přestávky. Ve druhé půli se začal její sen o bodovém zisku rozplývat. „Z naší strany to byla hodně velká bída. Jako bychom na hřišti skoro vůbec nebyli,“ nehledal výmluvy Klobása. „Musíme se za druhý poločas omluvit fanouškům, kteří za námi do Hradce přijeli. Že jsme dostali tolik gólů a nezískali ani bod,“ doplnil.

Výhru řídil Vlkanova

Hrdinou utkání se stal hradecký Adam Vlkanova, který se prezentoval hattrickem. Svému týmu prakticky sám vystřílel cenné vítězství 4:2.

„Byli jsme celý zápas horší, ale urvali jsme to srdcem a válečnictvím,“ komentoval zápas trenér domácího týmu Zdenko Frťala. „Za tohle musíme klukům poděkovat, protože vyhráli zápas, ve kterém nám nešlo vlastně vůbec nic,“ uznal.

Vysočinu sesadil nepovedený výsledek z Hradce na čtvrtou příčku druholigové tabulky.

„Pro nás představuje tenhle souboj velké ponaučení a výstražně zdvižený prst. Takhle defenziva nepracuje, takových chyb a nedůsledností se musíme napříště vyvarovat,“ zlobil se kouč jihlavských fotbalistů. „Přesto si myslím, že hráči na rozdíl od Varnsdorfu utkání odmakali,“ přispěchal s dodatkem Kučera.

Zápasový program druhé nejvyšší domácí soutěže nyní přeruší reprezentační pauza. Znovu vyběhnou fotbalisté FC Vysočina na trávník až příští týden v pátek, kdy před vlastním publikem přivítají na stadionu v Jiráskově ulici MFK Chrudim.