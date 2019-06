Jihlavští fotbalisté vedro rozdýchali a soupeře rozstříleli

Teprve sedmnáctiletý odchovanec FC Vysočina patří k hráčům, kteří bojují o místo v sestavě pro nadcházející soutěžní ročník.



„Na tréninku se mi docela daří, ale rozhodovat budou hlavně přípravné zápasy,“ je si dobře vědom Ritter.

Nicméně už pouhé zařazení do přípravy bere jako obrovskou motivaci. Pár tréninků s jihlavským A-týmem přitom absolvoval během zimní pauzy.

„Určitě mi to zase pomůže. Především zesílit, protože přesně to potřebuju. Jsem moc rád, že mi trenér tuhle možnost dal,“ pochvaloval si.

Dva góly na poločas

Skóre třetího přípravného duelu FC Vysočina otevřel v závěru první půle Stanislav Klobása, který uplynulou sezonu nedohrál kvůli zranění nohy.

„Naskočil jsem jen na chvilku v úvodním barážovém utkání v Karviné, ale hned v první minutě jsem ucítil bolest. Bohužel sval tehdy nebyl připravený na to, abych mohl hrát,“ vrátil se o několik týdnů zpátky pětadvacetiletý rodák z Brandýsa nad Labem.

Ještě do přestávky přidal druhý gól Jihlavy Tomáš Smejkal. Dvacetiletý odchovanec klubu se vrátil na přípravu do Vysočiny z jarního hostování v Líšni, s níž slavil postup do druhé ligy.

„Nastřílel jsem tam celkem pět gólů,“ prozradil Smejkal. „Bylo těžké postoupit, ale zvládli jsme to,“ radoval se.

Teď je ovšem jeho hlavním cílem udržet se v kádru FC Vysočina.

Na Klobásu se Smejkalem navázal ve druhé půli souboje s Prostějovem třiadvacetiletý novic v jihlavském týmu Rajmund Mikuš, který se trefil hned dvakrát a stanovil výsledek na konečných 4:0.