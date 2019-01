Vysoký útočník Lawo na testu uspěl, Jihlava s ním počítá

„Má vysokou atletickou postavu, výborný pohyb, slušný výběr místa v šestnáctce a zakončení,“ popisuje ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „A hlavně: je to velmi inteligentní a pracovitý hráč, který výborně zapadl do kolektivu.“

Není proto překvapením, že druholigový jihlavský klub se po třech týdnech testu rozhodl Jawa angažovat. Přestože urostlý hrotový útočník zatím v Evropě působil pouze v nižších soutěžích v Itálii a jeho největším dosavadním úspěchem jsou tři starty v druholigové Sérii B za Capri.

„Má sice už téměř 24 let, ale v profesionálním fotbale toho zase tolik nestrávil,“ uvědomuje si Staněk. „Vidíme, že u něj je velký prostor pro to, aby se zlepšoval. Do budoucna by mohl být platný.“

Z předem domluveného angažmá Kupce nakonec sešlo

Jihlava v posledních dnech pomalu uzavírá svůj kádr. Klub už dříve avizoval, že v testech už nepokračuje krajní záložník z Ghany Alex Kuffour a brankář Opavy Lukáš Godula, v pátek skončil také David Komárek. „Ten se vrátil do Mladé Boleslavi. S tím, že v létě by měl přijít znovu,“ upřesnil Staněk.

Dosavadní zimní změny v kádru FC Vysočina Odchody: Jakub Fulnek (Mladá Boleslav), Vladislav Levin (Bohemians Praha), David Štěpánek (Jablonec), Patrik Vízek (Hradec Králové – konec hostování) Příchody: Luděk Vejmola, Stanislav Klobása (oba Mladá Boleslav), Martin Chlumecký (Dukla Praha – hostování), Vlastimil Veselý (Znojmo – hostování)

Místo v kádru si nevybojoval ani záložník Dominik Smékal, kterého vyřadilo ze hry svalové zranění. „Jeho tréninkové manko, spojené se zraněním, by bylo tak velké, že jsme se rozhodli momentálně ve spolupráci nepokračovat,“ vysvětlil Staněk.

Padlo i možné angažmá levého obránce Šimona Kupce. „Byli jsme předem nějakým způsobem domluveni, ale administrativně se to táhlo. Nakonec by z toho nebyl přestup ani hostování,“ prozradil Staněk. „Navíc ani po fotbalové stránce to nebylo úplně ono, a tak jsme se rozhodli k jeho příchodu nepřistoupit.“

Vyhlíží ještě dva hráče: pravého obránce a středního záložníka

Zimní posílení kádru však přesto není zcela uzavřené: Jihlava by ráda získala ještě dva fotbalisty. „Jednáme o příchodu pravého obránce a středního záložníka,“ potvrdil Staněk.

Zatímco u pravého beka jedná klub o jednom konkrétním hráči, variant pro střed hřiště je ve hře více. „Čekáme, která se ukáže jako možná,“ zůstává tajemný Staněk.

Faktem je, že už zítra by se do přípravy FC Vysočina měl zapojit osmnáctiletý ofenzivní záložník Plzně Pavel Šulc.

„Pokud by přišli dva hráči na zmiňované posty, kádr by byl sestavený a už by se na nic dalšího nečekalo,“ říká Staněk. „Naopak, ve hře by byly ještě nějaké odchody na hostování.“

Další přípravné utkání čeká Vysočinu až v sobotu, kdy přívítá druholigové Brno. Do konce přípravy se pak Jihlava představí ještě v Žilině (9. února), doma s Vlašimí (16. února) a v pátek 22. února v generálce se slovenskou Skalicou. Jarní část Fortuna: Národní ligy pak Jihlava rozehraje 1. března domácím duelem se Znojmem.