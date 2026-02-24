Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Co vy na to?
Klidně bych pásku přenechal jiným. Nepotřebuju, aby mi ji někdo dával. Je tu hodně kluků, kteří mají vůdcovství zažité, takže jsem se do této role necpal. A kdybych za ní ještě musel platit zápisné, pěkně bych kluky hnal! (smích) Vždyť jsem tady pásku nosil pět sedm let.
I v pražské Dukle jste ji měl. Proč jste tam skončil?
Už mě to táhlo domů. Dukla mi navíc oznámila, že se chce ubírat jiným směrem. Dávat šanci mladším. To respektuju. Řekli, že pokud Ústí projeví zájem, nebudou mi bránit. Že na jaře bych se na hřiště moc nedostával.
Splnil jste si ligový sen, nasbíral jste 43 zápasů a dal tři góly. Jak budete vzpomínat?
Jedině v dobrém. Možná až ve výborném, protože jsem si za Duklu udělal první a jediné ligové starty. Podařilo se nám poskládat skvělý tým, dobrou partu a na postup ani na moje první ligové zápasy nezapomenu do konce života. Našel jsem na Julisce i spoustu kamarádů, skvělých lidí, nemůžu říct o Dukle špatné slovo.
A jaká slova máte pro Ústí?
Zažil jsem tady krásná léta, znám v týmu hodně kluků, kamarádů. Takže jsem rád, že se vracím tam, kde jsem s profifotbalem začínal.
Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly
Co čekáte od návratu?
Víc času, protože nemusím dojíždět do Prahy. Těší mě, že jdu do kabiny, která je velice soudržná a týmově skvělá. Vracím se zpátky k trenérovi Svatopluku Habancovi, kterého znám dlouho. Převládají pozitivní věci. Doufám, že dokážu klukům ještě na hřišti pomoct. Dostal jsem i nabídku, že bych mohl poté pokračovat v managementu. Už teď budu spolupracovat mezi kabinou, vedením a trenérem, to mě určitě zaujalo a oslovilo.
Budete sportovní manažer?
Asi se to nemusí pojmenovávat, ale něco na té bázi. Všechno si postupně nastiňujeme, dáváme si časový harmonogram, kdy co dělat. Rozkoukávám se, sám jsem v očekávání.
Jaký je tedy ústecký tým?
Velice kvalitní. Máme mnoho hráčů s velkými ligovými zkušenostmi. Důležité bude, abychom tu kvalitu ukázali na hřišti. Dost lidí si říká, že je nás v kádru hodně starých, já si to nemyslím. Kluci pořád jsou na tom výkonnostně skvěle.
Kam se s vámi počítá?
Trenér mě zná. Ví, že můžu hrát šestku, tedy defenzivního záložníka, i stopera. Ze začátku je pro nás prioritní stoper, tam určitě začnu. Kam to povede, uvidíme.
Bavil jste se s vedením klubu a majitelem o ústecké snaze dostat se do první ligy?
Asi by se postup nabízel, chtělo by se, ale musíme být nohama na zemi. Určitě to nepůjde v horizontu dvou let, ale tři čtyři roky jsou reálná možnost. Ale to říkám z mého pohledu, s vedením jsme to neřešili.
Už Duklu jste do ligy vytáhl. Jaká to byla mise?
Velice těžká. Druhá liga je ošemetná, každý každého může porazit. Dlouho jsem ji hrál, znám to. Ještě teď je postup ztížený, když jsou tam týmy z Brna nebo Táborsko. Finanční možnosti mají až neomezené, takže bojovat o postup je opravdu těžké. Taky je to hodně o štěstí.
I váš táta za Ústí hrál, má radost z vašeho návratu?
Podle mě by chtěl, abych hrál v první lize až do šedesáti. Říkal, ať to ještě zkusím. Když jsem mu ale povyprávěl, jak se svět má a že už mě taky občas tělo bolí, tak přikývl, že Ústí je pro mě dobrá varianta.
Ústecký klub se během vaší nepřítomnosti proměnil. Jak vnímáte, že je o něm díky marketingu slyšet pomalu jako o Spartě nebo Slavii?
Určitě musím pochválit, že marketing má pan Kubáň (majitel klubu) skvělý. O Ústí se ví opravdu všude, i mezi nefotbalovými lidmi, což je pro klub určitě dobře. Ale samozřejmě my jsme tady kvůli sportovní stránce. Musí to být vyvážené, že Ústí jde dopředu nejen marketingově, ale i sportovně.
Spoluhráči z Dukly Praha vtipkovali, že jdete hlavně za vnadnými moderátorkami?
Nejen oni, ale všichni, kdo se dozvěděli o mém odchodu do Ústí. Narážky na moderátorky jsou běžné. Hodně se mluví víceméně o nich. Spoluhráči brali můj návrat do Ústí dobře, říkali, že je fajn zakončit fotbalovou kariéru doma.
Ústí představilo ředitele zábavy. Ruský baletní mistr chce opět na titulku The Sun
Jak dlouhá je smlouva?
Zatím jen do léta, pak vyhodnotíme, jaké jsou možnosti dál.
Budete při fotbalové kariéře zároveň dál podnikat?
Ano, stále dělám revizního technika tlakových nádob. Moje kariéra se pomalu blíží ke konci, i když zatím nevím, jak dlouho ještě potrvá. Potřebuji zadní vrátka. Revize dělá můj táta, já začal s ním a pomáhám mu. Mám zkoušky, certifikaci.
Vlastníte ještě v Ústí nad Labem výrobnu knedlíků?
Po nějakých pěti letech jsem ji prodal, firma funguje dodnes. Kdysi přišla jedna paní, že skončila ve výrobně knedlíků. Představila mi, co to obnáší, jaký je potřeba vstupní kapitál. Já vždycky chtěl mít i něco jiného než jen fotbal. Pustil jsem se do toho s ní, pět let jsme vyráběli knedlíky, všechno okolo toho. Dalo mi to obrovské zkušenosti.
Spoluhráči je po vás chtěli?
Někdy jsem klukům knedlíky nosil, ale brali si je jen jednou za čas. Přece jen do kabiny v profesionálním sportu se moc nehodí. (úsměv)
„Peterka kapitán? Kabina to tak cítí“
Do jarní sezony s novým kapitánem. Jan Peterka, největší zimní posila fotbalového Ústí nad Labem, se má v ambiciózním druholigovém týmu ujmout role lídra v kabině i na hřišti. „Kabina to tak bere a cítí, asi tu pásku převezme. Je to vůdce, vyžívá se v tom,“ poví o pětatřicetiletém zadákovi kouč druholigového Viagemu Svatopluk Habanec.
Vůdcovské schopnosti nejspíš podědil po tátovi Martinovi, který šéfoval ústeckému týmu v devadesátých letech. A na rozdíl od Jana platil za řezníka. „Táta se řídil heslem: Co leží, neběží. Honza je kreativec,“ usmívá se Habanec, jenž s Peterkou starším kopal za Ústí v éře kontroverzního podnikatele Oldřicha Suchánka.
Stoper či defenzivní štít Jan Peterka, který Viagem posílil z prvoligové Dukly Praha, by měl tým dirigovat a hlavně zpevnit zadní řady. „Během přestávky jsme defenzivní činnosti věnovali fakt hodně času. Snad jsme v tom kus práce udělali,“ věří kouč.
Obrana byla největší slabinou druholigového nováčka, což dokazuje i 30 inkasovaných branek. Proto přišel Peterka i další bek Ondřej Ullman (rovněž z Dukly). Ofenzivním rekrutem je podhrotový útočník či křídelník Jakub Emmer, český trojlístek doplnil 194 centimetrů vysoký forvard Alan Do Marcolino z Gabonu. Vrátil se i forvard Yacouba Diarra z Burkiny Faso, jehož Ústí testovalo už na podzim.
„Není úplně snadné se do posil trefit, proto bylo z mého pohledu rozumné, že jsme se zaměřili hlavně na osvědčené české hráče. To ale neznamená, že nesledujeme i cizince, větší prostor pro jejich testování bude v létě.“
Zatím skautské oddělení v Africe vytipovalo tři hráče, kteří by tento týden měli dorazit do Ústí. „Budou tady na tříměsíční vízum, někdo začne v dorostu, někdo v béčku. A na nás je, abychom je za tu dobu navnímali a rozhodli se, jestli uděláme další krok.“
Při skládání kádru se Viagem bude více opírat o datové analýzy, do pozice výkonného ředitele sportovního úseku angažoval jejich průkopníka v Česku Jakuba Dobiáše.
„Data jsou velký pomocník, doufám, že se to brzy projeví. Ale není to samozřejmě všechno, je tam hodně rizikových aspektů. V analytických datech a ve skautingu není kolonka charakter hráče, emoce, jak se chová po vyhraném a prohraném zápase. Všechno to musí být propojené,“ upozorňuje Habanec.
Jarní část 2. ligy startuje po extrémně dlouhé, téměř čtyřměsíční pauze. „Hodně se probírá, že to je dlouhé, na druhou stranu zrovna my jsme to po krátké postupové letní přestávce potřebovali jako sůl. Rozšířili jsme realizák o kondičního trenéra (Václava Poláka), zapadlo to do sebe. Určitě jsme se díky tomu o deset patnáct procent fyzicky zvedli.“
Posunout by se Ústí chtělo i v tabulce, po podzimu je deváté. „Už před sezonou jsme si dali za cíl skončit od pátého do osmého místa, a to chceme splnit,“ vyhlásil trenér.
Soutěž Viagem rozjede páteční domácí bitvou s poslední Kroměříží. „Měli bychom být velký favorit, ale vnímáme i soupeře, který posílil na čtyřech pěti postech. Aby měli šanci na záchranu, potřebují vyhrávat, ale my si také půjdeme za svým cílem.“