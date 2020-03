Hradecký optimismus před jarem: v generálce přišel nejlepší výkon

Po týdnech, v nichž čekali na první výhru v přípravě, totiž poslední dva zápasy herně a výsledkově zvládli. Poté, co před týdnem porazili 3:0 třetiligový Písek, si následně ve víkendové generálce jistě a s přehledem poradili také s rovněž třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou. Regionálního rivala zdolali 4:1, když hlavně úvod naznačil, že se Hradeckým podařilo na závěr přípravy formu vyladit.



„Podali jsme asi nejlepší výkon v celé přípravě. Hlavně první poločas jsme plnili to, co jsme řekli,“ potěšilo hradeckého kouče Zdenka Frťalu, „zápas mohl skončit větším rozdílem, ale ve druhém poločase jsme několik nadějných situací vyřešili zbrkle.

Hradečtí si také mohou říct, že snad pro jaro objevili střelce. Dva góly ze hry totiž vstřelil Jakub Šípek, dva góly z pokutových kopů přidal Jakub Rada, poslední zimní posila, která do Hradce dorazila před nějakými deseti dny a sehrála za něj teprve druhý zápas.

Stejně jako před týdnem s Pískem dostali Hradečtí možnost zahrát si přípravu na přírodním trávníku. Minule na tréninkové ploše Malšovického stadionu, nyní v tréninkovém centru Bavlna.

Tentokrát k užitečnosti generálky přispělo i to, že Chlumec hrál tvrdě a agresivně, což Hradečtí mohou očekávat i v neděli, kdy do jara vstoupí. K prvnímu zápasu jara do Hradce přijede nováček z Líšně. „Jsem rád, že jsme to všichni přežili, ale byla to dobrá generálka,“ poznamenal kouč.

A asi by v neděli bral i podobný průběh zápasu. Šípek totiž dal první gól už v 7. minutě a po půlhodině hry poté, co Rada proměnil již zmíněné pokutové kopy, Hradec vedl 3:0. Pak mu pomohl brankář Ottmar, který Labíkovi chytil penaltu, ale Hradec stejně dvacet minut před koncem o čisté konto přišel.