Další hradecké návraty, Vlkanova a Zorvan mohou hrát

Fotbal

Zvětšit fotografii Adam Vlkanova z Hradce Králové (v černém) se uvolňuje v zápase s Táborskem. | foto: David Peltán, MAFRA

dnes 8:26

Návrat ofenzivní síly fotbalistů Hradce Králové do zápasového kolotoče nabírá na obrátkách. Poté co si minulý týden poprvé v této zimní přípravě zahrál zápas brazilský útočník Wesley da Silva, mohou do sobotní přípravy zasáhnout také Adam Vlkanova a Filip Zorvan.

Hradec se v předposledním duelu zimy utká na umělé trávě malšovického stadionu s třetiligovým Ústím nad Orlicí, začne se v 10 hodin. „Oba jsou připraveni hrát,“ potvrdil tuto informaci tiskový mluvčí hradeckého klubu Michal Petrák. Oba ofenzivní borci se do zápasového kádru druholigového týmu vracejí po zranění. Zorvan si v září loňského roku v duelu v Chrudimi zlomil zánártní kůstku, Vlkanova absentoval od začátku zimní přípravy. Oba se vracejí ve chvíli, kdy do prvního zápasu druholigového jara Hradci zbývají přesně dva týdny. „Naštěstí druhá liga začíná až na začátku března, takže mám dost času na to, abych byl připraven,“ řekl pro klubový web rekonvalescent Zorvan, jenž se k tréninkům s týmem připojil minulý týden. Hradci se tak marodka postupně vyprazdňuje. Nejprve o ní ty zprávy horší, které jsou ale známy již delší dobu: kvůli dlouhodobým zraněním z podzimu na ní stále zůstávají Matoušek a Trávníček, ti začátek jara určitě nestihnou. A teď ty lepší: o Da Silvovi, Vlkanovovi a Zorvanovi už byla řeč. Stoper Pokorný sice stále hrát nemůže, ale začátek jara by mohl stihnout. Kateřiňák, jenž se zranil stejně jako Leibl minulý týden v zápase s Viktorií Žižkov, dnes naopak připraven ke hře bude. Leibl sice ještě ne, ale jeho zranění naštěstí není tak vážné, aby nemohl stihnout první jarní ligový duel. Tím bude od neděle za dva týdny domácí utkání se Sokolovem. Utkáním s Ústím nad Orlicí by měla hradeckým fotbalistům skončit zápasová část zimy, kterou absolvují na hřišti s umělým trávníkem. Za týden v sobotu, kdy se utkají v generálce na jaro s třetiligovými Živanicemi, by se mělo hrát, pokud nebudou krajně nepříznivé podmínky, na přírodním trávníku. Řeší se kde, s velkou pravděpodobností to bude mimo Hradec.