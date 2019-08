Brno ještě hledá posilu. Nečekáme, že nám zazvoní na vrata, zní z klubu

Probraly fotbalisty Zbrojovky finanční postihy vyměřené klubem nečekaně brzo po 2. kole a dvou remízách?

„Asi vás to zvedne, nechcete dostávat pokuty a nechcete hrát špatně. Člověk to v hlavě má,“ řekl záložník brněnského mužstva Šimon Šumbera. Zároveň dodal: „My jsme se snažili (minulý týden) hlavně dostat do klidu, na minulý výsledek a postih jsme přestali myslet. Výsledek, co se stal, nezměníte. Potřebujete se nachystat na další zápas,“ řekl.

Ten se Zbrojovce v sobotu povedl, v Sokolově vyhrála 2:0. Poprvé v sezoně udržela po svém úvodním gólu vedení, poprvé brala tři body.

„Bodový zisk byl pro nás to nejdůležitější. Byl znát herní posun, ale připomenu i slova trenéra Šustra, který zmínil, že máme na čem pracovat,“ uvedl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Pro klub to znamená práci na přivedení posily do zálohy. Poté, co se to nepovedlo v přípravném období, od této snahy aspirant na postup do 1. ligy nakrátko ustoupil, ale dva ztracené zápasy při vstupu do sezony mu připomněly, že záloha vyžaduje vyztužení.

„Pracujeme na tom,“ podotkl Požár. Ve hře jsou podle jeho slov konkrétní jména. „Můžu říct zcela zodpovědně, že tady nikdo nespí a nečeká, že se nám hráč objeví a sám nám zazvoní na vrata. Zrovna tato pozice (středový hráč) je v probíhajícím přestupním období složitá i pro prvoligové celky. Možnosti nejsou tak široké, ale pracujeme na tom,“ vzkázal zneklidněným fanouškům.

Ze své pozice si Požár není jistý, jestli to byly skutečně pokuty, co mužstvo vyburcovalo. Po domácí ztrátě ve 2. kole s Pardubicemi (1:1) bylo dusno hned v kabině, kam se dostavil i majitel klubu Václav Bartoněk, a prohlášení o pokutách následovalo další den.

„Cítili jsme, že je potřeba kabinu tímto způsobem upozornit, že se něco děje. Jeli jsme relativně dlouho v nějakém režimu, téměř vše se dařilo, možná nás to trochu ukolébalo. Bylo zapotřebí hráčům připomenout, že tady jsme všichni v práci, která má konečný cíl. A že tímto způsobem, jakým jsme se prezentovali, bychom k němu určitě nedošli,“ hájí netradičně brzké postihy manažer.

Svoje změny udělali nejen hráči v přístupu, ale i trenér Šustr, který v Sokolově sáhl ke třem změnám v sestavě; dvě se staly v obraně. Vyšla mu i střídání, když vítěznou branku dal v 73. minutě Robert Bartolomeu po přihrávce rovněž střídajícího Ondřeje Vintra.

„U nás jsou očekávání velká, tlak na úspěch je znát a hráči si ho evidentně připouští. Ne každý s tím umí pracovat,“ řekl k předchozímu období Požár.

Šumbera viděl největší rozdíl mezi výkonem proti Pardubicím a v Sokolově v klidu, s nímž Zbrojovka zápasem prošla.

„Řekli jsme si, že se musíme uklidnit. Asi jsme si všechno moc brali. Potřebovali jsme přestat myslet na vzdálené cíle a soustředit se na zápasy, abychom si věřili. Pak jsme se dostávali do kombinací, nahráli jsme si, nebyla tam nervozita a strach ze ztráty vedení,“ popsal záložník, od kterého se v Brně čekají góly.

Pokud se někdo musel během minulého důležitého utkání vyrovnat s tlakem, byl to právě on. V prvním poločase mohl otevřít skóre, ale nedal gól do prázdné branky a místo toho trefil tyč.

„Šel jsem do míče s tím, že ho uklidím do sítě, ale on změnil přes obránce směr a už jsem tam nedosáhl. Vypadá to blbě, když to dám ze dvou metrů do tyčky, mrzelo mě to hodně, ale musel jsem se oklepat a hrát dál. Dohrál jsem poločas a nastoupil i do druhého, tak asi můžu říct, že mě to moc nesebralo,“ řekl Šumbera.