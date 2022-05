V Táborsku řeší dostavbu stadionu, úspěšný rok ve druhé lize i změnu názvu

Celou sezonu jste se pohybovali ve středu tabulky, nakonec jste skončili ve druhé lize na osmé příčce se 40 body. Byl to na vaše poměry klidný rok A týmu, že?

Ano. Byl to určitě nejklidnější rok za pět let, co jsem v klubu víc než jen sponzor. Poslední sezony jsme vždy hráli o postup nebo udržení až do posledních kol.

Základ ročníku dal povedený vstup do podzimu. Po slabší pasáži kolem zimní pauzy jste sezonu dobře uzavřeli. Odpovídá to?

Shrnul jste to přesně. Ale kdyby Ústí nad Labem nepodcenilo situaci a mělo o několik bodů víc, tak jsme se možná strachovali déle. Rozhodně to nebylo tak hektické jako minulou sezonu, kdy jsme se zachraňovali s osmi body po podzimu. To se povede málokdy. Letos něco podobného zvládla Chrudim.

10 výher, porážek i remíz zapsali fotbalisté Táborska v letošní sezoně druhé ligy

Ani změn v kádru nebylo na táborské poměry letos tolik, ne?

To úplně nesouhlasím. Ztratili jsme půlku zálohy. Zranil se Adam Provazník, vypadl brankář Šimon Pecháček, který kvůli problémům s kolenem zřejmě bude muset ukončit kariéru. Stephano Almeida v zimě odletěl do Brazílie, aby si vyřídil víza, a ještě se nevrátil. Měli jsme rozjednaných daleko víc hráčů na testy. Ale kvůli covidu se moc nevydávala víza africkým hráčům do Evropy.

V brance jste ale nestrádali. Byli jste spokojení s výkony Adama Zadražila a Martina Janáčka?

Ano. Celkově jsou brankáři v Česku velmi kvalitní. Myslím, že je to dané tím, že v akademiích mají vlastně osobní trenéry. A právě proto se gólmani ze všech postů zlepšují nejrychleji. Janáček u nás hostoval z Dynama. Zadražil ukazuje své kvality, ale musí pořád pracovat, protože vidím v dorostu, jak se na něj pomalu tlačí další ročníky.

Naposledy jste prodali odchovance Marka Ichu do Slavie. Kdo je další na řadě?

Minulý týden jsme podepsali smlouvy s dorostenci Pavlem Svatkem a Jiřím Šplíchalem. Hlavně druhý jmenovaný (bratr Martina Šplíchala z Dynama) je prototyp hráče, jenž by za dva roky mohl Slavii zaujmout.

23 milionů korun činí roční rozpočet klubu. Na druhou ligu je to slušná částka

Zájem však byl třeba také o Provazníka, ne?

Ano. Zajímal se o něj východočeský klub z první ligy, ale pak se zranil a musí se o to poprat znovu. Enormní zájem byl o Luboše Tusjaka. Na jeho věk jsme dostali lukrativní nabídku. Je s podivem, že ho Žižkov uvolnil za 50 tisíc a my ho mohli prodat skoro za milion. Ale neuvolnili jsme ho a jsme za to rádi. Musíme držet osu Jakub Navrátil – Luboš Tusjak – Petr Javorek – Roman Holiš a kolem nich ohrávat mladé.

Kapitán Navrátil přidá ve 38 letech ještě alespoň jednu sezonu?

Ano. Je to pořád výborný hráč a skvělý člověk. Jsme moc rádi, že ho tu máme.

V zimě skončil výkonný ředitel Josef Holub. Bylo to pro vás snazší, když odchod hlásil dopředu?

Museli jsme se s tím poprat, je to vždy velký zásah do klubu. Když se nám to stalo poprvé a skončili Jiří Smrž a Tomáš Samec, tak jsme spadli z druhé ligy. Jsme tak malý klub, že každý člověk má velkou zodpovědnost za celek a těžko se nahrazuje. O to jsme radši, že jsme získali Martina Vozábala.

Funguje vám to s Vozábalem?

Jsem rád, že mám u sebe profesionála, který ví, jak se klub vede. Myslím, že bychom v regionu těžko hledali někoho lepšího. Kdyby Martin nepřišel, mohli jsme sestoupit. Nejhorších bylo pět týdnů, kdy skončil Pepa Holub a až později nastoupil Martin. Najednou se toho na mě navalilo opravdu hodně.

Po dvou a půl letech v zimě skončil kouč Miloslav Brožek. Nahradil ho jeho asistent Sergejs Golubevs. Jak to zvládl a zůstane dál?

Nepředpokládám, že by se na postu trenéra mělo něco měnit. Má ještě smlouvu na rok. Sergejs je ambiciózní člověk, který chce hrát nahoře a určitě myslí výš než jen na druhou ligu. Uvidíme, jak poskládáme tým na příští rok. Musíme se vypořádat s odchodem Muhameda Tijaniho. Mám pocit, že jsme na něm až moc závislí.

Tijani byl s devíti góly váš nejlepší střelec. Ostrava ho stáhne zpět?

Mělo by to tak být. Už poslední den přestupů v únoru si ho chtěla stáhnout a poslat jinam do první ligy. Tlačili na nás, ale neuměli jsme si to bez něj představit. Moc nám pomohl, podobně jako Jakub Matoušek, který do druhé ligy vlétl z divize a byl hodně hladový. Škoda, že nevydrželo jeho tělo. Dva kluby oťukávají Romana Holiše. Má ve smlouvě výstupní klauzuli, ale moc by nám chyběl. Některým hráčům neprodloužíme smlouvu, což platí u Patrika Schramhausera a Matěje Brabce, kteří nejsou zdravotně v pořádku.

Bude pokračovat spolupráce s Dynamem?

Věřím, že ano. Nositelem memoranda o spolupráci jsem já a pan Koubek. Myslím, že by kluby měly spolupracovat. Dynamo nám pomohlo s hráči i částečně s jejich platy. Jsme domluvení na dalším fungování. My jsme moc spokojení.

Jak je na tom klub finančně?

Když skončil Jiří Smrž, tak rozpočet spadl k 16 milionům. Posunuli jsme se k 23, což už není na druhou ligu špatné. Pomohli jsme si prodejem hráčů, s čímž se ale pravidelně počítat nedá. Aktuálně jsme před podpisem smlouvy se zahraničním developerem, který by se stal hlavním partnerem klubu. Budeme chtít odstranit MAS z názvu, ale brzdí nás úřady. Ideálně bychom vyměnili MAS za jinou značku, protože máme zapsané i FC Táborsko, z. s.

Kam míří spolupráce s divizním Lomem u Tábora?

Dlouhodobě o ni stojím. Někteří to chtějí nechat tak, jak to je. Do budoucna se ale nabízí, abychom se sloučili a Lom byl náš B tým v ČFL, kde bychom ohrávali hráče. Za Jiřího Smrže to bylo geniální. Takto se vyšvihl Ibrahim Traoré. Ve druhé lize nenastupoval, ale za béčko se rozehrál a pak jsme ho rychle prodali do Zlína.

Co dostavba stadionu na Kvapilce?

Díky prodejům hráčů jsme měli přebytkový rozpočet. Jenže máme ve vlastnictví stadiony Kvapilku i Soukeník, o které se musíme starat. Kvůli haváriím a opravám se naše rezervy rozpustily. Místo vybavení pro hráče musíme řešit, která firma a za kolik opraví střechu stadionu. Je to svým způsobem „nespravedlivé“, protože jsme jediný druholigový klub, který stadion vlastní. V první lize jsou to Sparta, Slavia a Teplice. Jinde je mají města či obce. Nás to stojí hodně času a peněz.

Takže dostavba není aktuální?

Paradoxně může být. Národní sportovní agentura před rokem vypsala dotační tituly, které zvýhodňovaly ty, kteří stadion vlastní. My jsme podali žádost na dostavbu tribuny. Snad by to mělo vyjít, ale zatím se nic neděje. Měli bychom dostat 25 milionů, což je 75 procent rozpočtu. Doufáme i v pomoc kraje a města. Třeba příští rok v létě by mohlo být hotovo. Každopádně udělám vše pro to, aby si stadion vzal Tábor pod sebe. Celkově jsou příspěvky měst na fotbal hodně rozdílné. Třeba Opava dává 17 milionů, Prostějov sedm na klub a tři na mládež. V Táboře je to celkem 3,9 milionu.

Bude u vás pokračovat jako šéftrenér mládeže Karel Krejčí?

Uvidíme. Byla to spíš taková výpomoc. Má před sebou úkol zachránit dorost ve druhé lize, tým musí skončit do osmého místa. To samé platí pro U18 v divizi. Pak to vyřešíme. Ale celkově máme skvělé trenéry u mládeže. Jan Větrovský je podle mě nejlepším trenérem přípravek v republice. Pomáhá nám i jeho otec Jaroslav, který se jako senátor snaží zajistit pro klub to nejlepší.