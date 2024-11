Napravený sázkařský hříšník po gólu Baníku: Máknu si a dostanu se mezi ligisty

Dvaadvacetiletý útočník skóroval ve středečním poháru proti ligovému Baníku, jeho Varnsdorf nakonec po porážce 1:3 vypadl. Sympatický výkon ovšem nejhorší tým druhé ligy povzbudil, to samé platí o gólu a Firbacherovi.

„Pořád to může být lepší, pořád můžu hrát líp. Ale je vidět, že to jde, a když budu pracovat, můžu se do první ligy někdy dostat,“ nevzdává se svého velkého snu.

Jako teenager se zapletl do sázkařské aféry pár esemeskami, propadl i sázkám samotným, ze závislosti se léčil. Když se loni na podzim ve Varnsdorfu rozstřílel, minulost ho dohnala a svaz ho potrestal stopkou na 18 měsíců. Po zapojení do osvětového programu FAČR o match-fixingu dostal milost a od října už zase smí kopat do míče. O svém příběhu promluvil v otevřené zpovědi pro iDNES Premium.

„V neděli jsem nastoupil na hodinu do zápasu druhé ligy proti Vlašimi, teď 77 minut v poháru, jsem docela unavený. Ale už se cítím na 95 procent a můžu anglické týdny zvládat,“ těší rodáka z Nového Bydžova. Od návratu odkopal už čtyři zápasy, jeho časová porce se vždy zvyšovala.

Před šesti lety ho britský deník The Guardian zařadil na seznam padesáti největších evropských talentů ročníku 2001. Aféra ho zbrzdila, vždyť loni na podzim sázel gól za gólem, nyní kmenový hráč Hradce Králové svoji kariéru restartuje.

Filip Firbacher dává gól Baníku.

Po vyrovnávací brance z dorážky do sítě Ostravy křičel jako lev, už předtím vyslal nádhernou střelu, kterou brankář vyškrábl na roh.

„Dal jsem soutěžní gól po osmi měsících, hrozně si toho vážím. A že zrovna Baníku, za to jsem moc rád. Věřil jsem si, že s takovými hráči se můžu pořád měřit. Budu tak moc makat, než se za nimi dostanu!“ promluvil býčím tónem.

Firbacher zachraňuje nejen sebe, ale i Varnsdorf ve druhé lize. „Samozřejmě v poháru jsme mohli, ve druhé lize musíme a po devíti zápasech v řadě bez výhry to je křeč,“ vidí útočník. „Výkon proti Baníku nám může pomoct, že si budeme víc věřit a v neděli na Slavii vlítneme.“

Víc si věřit bude už i sám Firbacher.