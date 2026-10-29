„Velké zklamání a omluva fanouškům, kteří tady čekají na výhru dlouhou dobu. Musíme pracovat dál, trošku krotit emoce a připravit se na sobotní zápas s Teplicemi,“ myslel už trenér Slovácka Jen Jelínek na důležitější utkání v Chance lize, ve které je jeho tým na předposledním místě.
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Vaše obrana hoří. Máte z toho bolehlav?
Samozřejmě je to tristní bilanci, holý fakt. Přemýšlím nad zápasem. Šli jsme do vedení, ale hned po rozehrání jsme dostali gól. Pardubice hrají v laufu, to určitě. Ale na Spartě i s Pardubicemi jsme inkasovali prakticky z každé střely, což je frustrující. Musím se podívat, proč nepřežijeme žádnou příležitost. Tohle je zarážející.
Jsou to individuální, systémové nebo taktické chyby?
V poháru jsme nastoupili z určitých důvodů v jiném rozestavení na čtyři obránce. Když jsem viděl první dva góly, nebylo to formací defenzivy. Je to o důslednosti, zodpovědnosti, přistoupení k protihráčům. U druhé branky jsme byli dva na jednoho ve vápně, ale útočník se tam stejně dostane a dosáhne na míč. Za stavu 2:1 jsme šli do šance Juroškou, ale nedáme a dostaneme třetí gól. To stejné před čtvrtým. Musíme být pevnější.
Sázíte na herní stopery Slončíka a Behiratcheho. Nechybí vám jeden důraznější, který to vzadu okope? Typově někdo jako zraněný Vaško.
Tým pořád poznávám. V poháru jsem viděl poprvé proti ligovému soupeři Hrušku, Priora, jinak to nejde. Vaško doteď nemohl zasáhnout do hry. Rundič se uzdravuje. Stojčevski má zdravotní problémy. Nemáme jiné varianty. Hrajeme s tím, co máme momentálně k dispozici. Stopeři, kteří hrají, mají kvalitu, aby zvládali defenzivní činnost lépe.
Smolařem byl opět mladík Šimon Slončík, který si po dvou penaltových faulech v minulých domácích zápasech dal vlastní gól. Není toho na něj už moc?
Je mentálně silný. Je to nešťastná situace. Centr do boxu, chce mu zabránit. Pardubice to rozjely, jsou v laufu, my v útlumu. Jde to proti nám. Jen my sami se z toho vybabráme.
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Máte hodně zraněných hráčů. Jak jsou na tom?
Ndefe se pomalu začne zapojovat, Rundič je v tréninkovém procesu, také Vaško, kterého ale zbrzdila nemoc. Štěpánka jsme kromě prvního utkání neviděli v sestavě. Po trestu se vrací Puškáč. Ale zase odpadl Stojčevski. Jen Tetour pořád netrénuje s týmem. Je v určitém zatížení a je to poslední varianta. Když to nezafunguje, bude muset jít zřejmě na operaci.
Hrajete hned v sobotu doma s Teplicemi. Je to dobře, nebo byste potřebovali více času na konsolidaci týmu?
Bereme to jako holý fakt. Máme dva dny, abychom se připravili, postavili správnou sestavu a šli na Teplice s tím, že doma konečně vyhrajeme.
Pohárovou sestavu jste skládal už s ohledem na duel s Teplicemi?
Už na Spartě jsme na to myslel. Neděle, středa, sobota je nejkratší anglický týden. A šířka kádru není velká. Přemýšlíte koho šetřit, kdo kolik odehrál, jak hráče zatížit. Je to alchymie. Pohár byl také sběrem informací.
Proto jste zkusil vzadu čtyřku?
Bavíme se o cestě, procesu v klubu a chceme být variabilní. Musíme reagovat na to, co hráči umí a neumí. Jen v tréninku to nepoznáte. Už jsme na tom pracovali v reprezentační pauze. Neměli jsme moc stoperů a museli zareagovat. Dalším aspektem bylo, že to Pardubice nečekaly a do desáté minuty také změnily rozestavení.
Měli jste pěkné akce, ale až na jednu nedošly do gólového zakončení. Proč?
Šancí jsme měli více než Pardubice. Ve všech statistikách jsme byli lepší, ale hraje se na góly. Tvoříme hru, abychom je dávali. Jenže nám chybí kvalita. Netrefili jsme bránu, zasáhl gólman, nebo nám to zablokovali. Nerozhodli jsme se nebo to neudělali správně na rozdíl od Pardubic, které proměnily čtyři šance z pěti. Kolikrát jsem zase slyšel z hlediště, hrajte dopředu. Když jsme to nakopli, měli jsme ztrátu. Postupným útokem jsme se najednou do vápna dostali. Ale nikdy si to nebude pamatovat. To říkám i hráčům. Diváci hodnotí výsledek. Musíme být efektivnější, a když nejsme, musíme být pevní vzadu. Nedaří se nám jedno ani druhé.