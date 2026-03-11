Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze sousedních Teplic.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Domácí Jakub Emmer.

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...
Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava. ...
Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....
Kouč Zdenko Frťala, Denis Halinský a Jakub Emmer na začátku zimní přípravy...
Fotbalisté si na účesy potrpí, rádi je i upravují. Například Roman Potočný, toho času útočník slovenské Skalice, si udělal i kurz barbera a jeho bývalí spoluhráči z brněnských klubů se u něj nechávají ostříhat.

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

„Já kurz nemám, učil jsem se na sobě nebo z YouTube,“ prozradil Emmer. „Proč? Když jsem přišel od barbera, nelíbilo se mi to. Musel jsem si účes ještě upravovat.“

První pokusy vypadaly nevalně, to bývalý mládežnický reprezentant nepopírá. „Když jsem začínal na sobě, končilo to tak blbě, že jsem musel nosit čepici,“ kření se. „Teď už myslím, že to kvalitu má. Stříhal jsem i kluky v Teplicích.“

Kvalitu musí prokázat i na hřišti. Na Stínadlech nasbíral čárky ve čtyřech ligových sezonách, byť ve třech vždy jen jeden start jako náhradník. Celkem naskočil do 11 zápasů a vstřelil dvě branky.

fkviagemusti

Přivítejte našeho nového hráče Emmera Jakuba!
Kromě toho, že bude řádit na hřišti, bude mít na starost také účesy našich hráčů.
Welcome our new player, Emmer Jakub!
Besides making an impact on the pitch, he will also be in charge of our players’ hairstyles.

„Nemám tušení, proč jsem tam nedostával příležitosti, ale zkušenost dobrá. Nejlepší byl zápas proti Mladé Boleslavi, poprvé v základu a hned jsem dal gól.“

Přestup mezi severočeskými konkurenty není tabu, kabina Viagemu se hemží exteplickými fotbalisty. Emmer je dalším v řadě, ovšem jako rodák z města na Labi. V Ústí už kdysi rok a půl působil. „Každý přípravný zápas mezi námi je vyhrocený, což k tomu patří,“ cítí rivalitu. „Hodně kluků v Ústí znám z doby, kdy jsem tu hrál, anebo z Teplic. Parta je tady hodně dobrá.“

Rozdíl mezi dvěma nejvyššími soutěžemi prý zásadně nevnímá. „Jsou skoro stejné, druhá liga je o větším důrazu,“ srovnává Emmer, ofenzivní hráč. „Můžu nastoupit pod hrotem i na kraji zálohy. Očekávají se ode mě góly a náběhy za obranu.“

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

V prvních dvou jarních kolech naskočil v základní sestavě. A bojuje o svoji budoucnost. „Smlouvu jsem podepsal na půl roku s tím, že ji můžeme pak prodloužit. Riziko mi nevadí, mám ho rád, jsem odvážný,“ nestresuje se, co bude v létě. „Musím si věřit, to je důležité. A jsem doma, to mi svědčí.“

Rád by na hřišti zažil, až Viagem otevře dveře do první ligy. „Chtěl bych u toho být. Postup je něco, co Ústí chce.“ Do nejvyšší soutěže by s klubem vlétl i ansámbl moderátorek, který Viagem a jeho bizarní marketing proslavil. „Probírá se to všude, s klukama v kabině i mimo fotbal. Patří to k tomu.“

