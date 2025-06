Majitel klubu Koubek jednal s Dorothy Nneka Ede již v předchozích dnech. Původně se však zdálo, že k dohodě nedojde a jednání utichla.

V týdnu se však Koubek k jednání s nigerijskou podnikatelkou žijící v Londýně vrátil. „Obě strany dospěly k dohodě, ve čtvrtek podepsaly smlouvu,“ shodlo se několik na sobě nezávislých zdrojů redakce iDNES.cz. Koubek se k věci zatím nevyjádřil.

Převod na nového investora by mohlo zbrzdit už jen to, pokud by kupující neuhradil dohodnutou finanční částku. Koubek v posledních dnech zároveň jednal ještě s dalším zájemcem, kterou byla skupina českých podnikatelů. Právník v čele Dynama však upřednostnil zahraniční volbu.

Klub by měl řídit Zdeněk Koukal mladší, současný kouč třetiligových Záp. V pozadí by měla figurovat také Markéta Haindlová, předsedkyně asociace fotbalových hráčů.

Dynamo se v hektickém období snaží o doplnění kádru, který je po sestupu hodně oslabený. Dorazit by měli mladý sparťanský brankář Filip Nalezinek, útočník z Varnsdorfu Filip Firbacher a také záložník Antonín Vaníček, který naposledy hrál za druholigový Žižkov.