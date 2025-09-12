Táborsko gólem v nastavení vyhrálo v Budějovicích, za Slavii se opět trefil Necid

Fotbalisté Táborska díky gólu v nastaveném čase zvítězili 2:1 v Českých Budějovicích a upevnili si vedení v druhé lize. Před víkendovým programem 9. kola mají v neúplné tabulce čtyřbodový náskok před rezervou ostravského Baníku, který až v pondělí nastoupí v Opavě. Na páté místo se posunul B-tým pražské Slavie po vítězství 2:0 v Jihlavě. Vlašim ukončila čtyřzápasovou vítěznou sérii Příbrami, uhrála na jejím hřišti bezbrankovou remízu.

Daniel Toula (vpravo) ze Slavie v přípravném zápase s rakouským Lincem | foto: CTK / imago sportfotodienst / Harald Dostal Profimedia.cz

Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod a jen tři je dělí od sestupových příček.

Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně a dělí se o druhé místo v tabulce střelců. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách, Jihlava po druhé prohře po sobě zůstala ve druhé polovině tabulky desátá.

Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.

Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili. Hostům bod stačil přinejmenším dočasně k posunu z předposledního místa.

Chance Národní Liga
9. kolo 12. 9. 2025 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:2 (1:1)
Góly:
11. Hubínek
Góly:
3. Havel
90+3. Heppner
Sestavy:
Andrew – J. Brabec, Wandji, Gorosito – Sunday, Hubínek, Krch (90+3. Tischler), Asaidi – Skalák (C) (79. Adam), Igbokwe, Vaníček (79. Renoud).
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák (C), Heppner – Bláha, Hora (89. Polyák) – Barac (84. Hák), Kateřiňák, Buryán (75. Zeronik) – Matějka (75. Yahaya).
Náhradníci:
Nalezinek – Khelifa, Adebambo, Firbacher, Douděra, Koné.
Náhradníci:
Šťovíček – Šplíchal, Varačka, Nikl.
Žluté karty:
48. Vaníček, 90+2. Krch
Žluté karty:
16. Bláha

Rozhodčí: Orel – Hurych, Dohnálek

Počet diváků: 3940

Chance Národní Liga
9. kolo 12. 9. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:1 (0:0)
Góly:
53. Šindelář
80. Hais
90+3. Dziuba
Góly:
71. Koryčan
Sestavy:
Mikulec – Sokol (85. M. Jaroň), Harušťák, Šindelář, Mirvald – Koudelka (C) (74. M. Polášek), Cissé (46. Š. Polášek), Habusta – Hranoš (46. Matoušek I), Raab (64. Hais), Dziuba.
Sestavy:
Mucha – Mynář, Hlinka, Čelůstka, Kulíšek (69. Holík) – Bartolomeu (57. Makanjuola), Saal, D. Němeček (80. Kudela) – Amasi, Araujo-Wilson (69. Koryčan), Dele (80. Rolinek).
Náhradníci:
Vaňák – Holovackyj, Mikeš, Hrdlička, Zapletal, Jáger.
Náhradníci:
J. Dostál – Zavadil, Toman, D. Moučka.
Žluté karty:
45+2. Cissé
Žluté karty:
75. Saal, 76. Dele

Rozhodčí: Dorušák – Bělák, Pospíšil

Chance Národní Liga
9. kolo 12. 9. 2025 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:0 (0:0)
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Faye, Jakub Urbanec – Vott (74. Conte), Málek, Švestka (C) (87. Kop), Kissiedou (82. Vokřínek), Antwi (87. Vrána) – Šmiga (74. Jakub Řezníček).
Sestavy:
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Soukeník, Kurka – J. Dufek (78. Záviška), Buchvaldek (67. Hruška), Kulhánek (C), Onije (90+2. Ojora) – Rama (78. Michl), Hrubeš (67. Beran).
Náhradníci:
Bleha – Planeta.
Náhradníci:
Kotek – Jindra, J. Franěk, Hlaváč, Kašpárek, Beránek.
Žluté karty:
87. Svoboda
Žluté karty:
45+1. Kulhánek

Rozhodčí: Jakub Wulkan. Asistenti: Jiří Pečenka, Ondřej Ježek. Delegát: Pavel Franěk

Počet diváků: 720

Chance Národní Liga
9. kolo 12. 9. 2025 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
7. D. Toula
50. Necid
Sestavy:
Soukup – Fabiš, Štětka, Čermák (C), Farka – M. Lacko (76. Miška), Pešek – Křehlík (86. T. Franěk), Lopatář (76. J. Vlček), Ogiomade – Křivánek (62. Omotoye).
Sestavy:
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták (76. Okonkwo), Hájek (76. Kolísek), Jelínek, Boledovič – Pikolon (89. Kohout), Necid (89. Uduebo), D. Toula (69. Naskos).
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Labaran, Haala, D. Matoušek.
Náhradníci:
A. Rezek – Suleiman.
Žluté karty:
28. Křehlík
Žluté karty:
36. Suchý, 67. Hájek

Rozhodčí: Pechanec – Ratajová, Novák

Počet diváků: 1172

Tabulka:

1.Táborsko970218:1021
2.Ostrava B852118:817
3.Zbrojovka Brno751118:716
4.Žižkov851212:716
5.Slavia Praha B950419:915
6.Opava743012:515
7.Ústí nad Labem850317:1215
8.Artis Brno741210:1213
9.Příbram941411:1513
10.Jihlava932410:1011
11.Prostějov931510:1310
12.Sparta Praha B83056:139
13.České Budějovice92259:198
14.Vlašim91269:155
15.Chrudim71249:175
16.Kroměříž90097:230
