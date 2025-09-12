Táborsko gólem v nastavení vyhrálo v Budějovicích, za Slavii se opět trefil Necid

Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod a jen tři je dělí od sestupových příček.
Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně a dělí se o druhé místo v tabulce střelců. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách, Jihlava po druhé prohře po sobě zůstala ve druhé polovině tabulky desátá.
Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.
Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili. Hostům bod stačil přinejmenším dočasně k posunu z předposledního místa.
11. Hubínek
3. Havel
90+3. Heppner
Andrew – J. Brabec, Wandji, Gorosito – Sunday, Hubínek, Krch (90+3. Tischler), Asaidi – Skalák (C) (79. Adam), Igbokwe, Vaníček (79. Renoud).
Pastornický – Plachý, Havel, P. Novák (C), Heppner – Bláha, Hora (89. Polyák) – Barac (84. Hák), Kateřiňák, Buryán (75. Zeronik) – Matějka (75. Yahaya).
Nalezinek – Khelifa, Adebambo, Firbacher, Douděra, Koné.
Šťovíček – Šplíchal, Varačka, Nikl.
48. Vaníček, 90+2. Krch
16. Bláha
Rozhodčí: Orel – Hurych, Dohnálek
Počet diváků: 3940
53. Šindelář
80. Hais
90+3. Dziuba
71. Koryčan
Mikulec – Sokol (85. M. Jaroň), Harušťák, Šindelář, Mirvald – Koudelka (C) (74. M. Polášek), Cissé (46. Š. Polášek), Habusta – Hranoš (46. Matoušek I), Raab (64. Hais), Dziuba.
Mucha – Mynář, Hlinka, Čelůstka, Kulíšek (69. Holík) – Bartolomeu (57. Makanjuola), Saal, D. Němeček (80. Kudela) – Amasi, Araujo-Wilson (69. Koryčan), Dele (80. Rolinek).
Vaňák – Holovackyj, Mikeš, Hrdlička, Zapletal, Jáger.
J. Dostál – Zavadil, Toman, D. Moučka.
45+2. Cissé
75. Saal, 76. Dele
Rozhodčí: Dorušák – Bělák, Pospíšil
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Faye, Jakub Urbanec – Vott (74. Conte), Málek, Švestka (C) (87. Kop), Kissiedou (82. Vokřínek), Antwi (87. Vrána) – Šmiga (74. Jakub Řezníček).
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Soukeník, Kurka – J. Dufek (78. Záviška), Buchvaldek (67. Hruška), Kulhánek (C), Onije (90+2. Ojora) – Rama (78. Michl), Hrubeš (67. Beran).
Bleha – Planeta.
Kotek – Jindra, J. Franěk, Hlaváč, Kašpárek, Beránek.
87. Svoboda
45+1. Kulhánek
Rozhodčí: Jakub Wulkan. Asistenti: Jiří Pečenka, Ondřej Ježek. Delegát: Pavel Franěk
Počet diváků: 720
7. D. Toula
50. Necid
Soukup – Fabiš, Štětka, Čermák (C), Farka – M. Lacko (76. Miška), Pešek – Křehlík (86. T. Franěk), Lopatář (76. J. Vlček), Ogiomade – Křivánek (62. Omotoye).
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták (76. Okonkwo), Hájek (76. Kolísek), Jelínek, Boledovič – Pikolon (89. Kohout), Necid (89. Uduebo), D. Toula (69. Naskos).
Slavata – Muhammad, Labaran, Haala, D. Matoušek.
A. Rezek – Suleiman.
28. Křehlík
36. Suchý, 67. Hájek
Rozhodčí: Pechanec – Ratajová, Novák
Počet diváků: 1172
Tabulka:
|1.
|Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2.
|Ostrava B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3.
|Zbrojovka Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4.
|Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5.
|Slavia Praha B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|6.
|Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|7.
|Ústí nad Labem
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|8.
|Artis Brno
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|9.
|Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10.
|Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11.
|Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12.
|Sparta Praha B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|13.
|České Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14.
|Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|15.
|Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|16.
|Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0