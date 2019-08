Trenér Zbrojovky Šustr: Kdo si myslí, že nebojujeme, nerozumí fotbalu

„Každý člověk má možnost vyjádřit svůj názor. Já jsem taky fanoušek našeho klubu a můžu být rozčilený, ale vždycky si dám otázku: Dělám něco pro to, aby byli ti na hřišti lepší?“ tázal se bezprostředně po utkání viditelně vytočený Šustr.

„Oni (Vítkovice) jednou kopnou balon k našemu vápnu a lidé na nás pískají. Pomůže to někomu? Akorát těm lidem na tribuně. Ať se každý vyjadřuje, jak chce, ale ať přemýšlí nad tím, co vlastně pro náš klub dělá, abychom se posunuli dál.“

Kolem Zbrojovky po rozpačitém vstupu do sezony panuje nervózní atmosféra, což bylo znát i v pátek. Nespokojeným divákům při pohledu na další herní trápení jejich týmu docházela trpělivost.



Šustr se však svých hráčů zastával. „Co těm klukům můžeme vytknout? Dobře, ten se tam nerozběhne po čtyřech pěti sprintech, protože je vidět, že už to nedává. Všichni si myslí, že jde takhle běhat donekonečna, ale to prostě fyziologicky nejde. Já bych se s každým strašně rád pobavil o tom, kdo vlastně už hrál vrcholový fotbal,“ láteřil brněnský kouč.

„Jestli si někdo myslí, že někdo nebojuje nebo nepracuje, tak ti lidé jsou na omylu a nerozumějí fotbalu,“ prohlásil důrazně.

To však neznamená, že by byl s výkonem svého celku spokojen. „Všichni cítíme, že hra nevypadá, jak bychom chtěli,“ neskrýval Šustr. „Náš cíl samozřejmě je do budoucna hru zlepšit. Děláme různé změny, snažíme se kluky dostávat do situací, aby se víc zklidnili. Ale pak přijdou sem na stadion a vědí, že když prohrajeme, tak jsme v průs... Kdybychom na začátku proměnili tři stoprocentní šance, tak věřte, že se kluci zklidní. Já je vidím na tréninku, oni ten fotbal umí hrát daleko líp.“

Proti Vítkovicím nakonec Brňany vysvobodila standardní situace zakončená gólovou hlavičkou Petra Pavlíka. „Úkol, který jsme si dali, jsme splnili. Výkon nebyl dobrý, ale vyhrávat, když se každému daří, umí s prominutím každý debil,“ poznamenal stoper Zbrojovky. „Ve druhém poločase nám trošičku odešel střed hřiště. Vítkovice začaly víc riskovat a přehrávat nás. Ale věděl jsem, že to udržíme, že máme silné mužstvo.“

Pokud byl u Brna v něčem znát pokrok, tak ve větší aktivitě jednotlivých hráčů. „Kluci toho mají plné kecky,“ podotkl Pavlík. „Měl jsem pocit, že jsme pracovali daleko víc nahoru a dolů. Ne všichni hráči úplně, ale byla tam taková větší spontánnost a chuť se porvat o každý balon,“ ocenil Šustr.